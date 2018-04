Dve hudi nesreči pri delu

Metliški policisti so bili včeraj nekaj po 13. uri obveščeni o nesreči pri delu v kraju Otok, kjer naj bi se huje poškodoval moški. Prve ugotovitve kažejo, da je 60-letni moški na njivi opravljal dela z motokultivatorjem, pri odpravljanju napake na vplinjaču pa je padel pod delujoč samohodni motokultivator, ki mu je hudo poškodoval obe nogi. Moškega so s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana. Policisti okoliščine nesreče še preverjajo in bodo o ugotovitvah po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Okoli 14. ure pa se je v Ždinji vasi pri delu z motorno žago hudo poškodoval 53-letni moški. Med žaganjem vej na drevesu naj bi se ena veja odbila, moški pa se je z žago poškodoval po nogi in utrpel hude poškodbe. Reševalci so ga odpeljali v bolnišnico, policisti pa okoliščine še preiskujejo.

Utonil v Kolpi

Črnomaljski policisti so včeraj okoli 6.30 pri Učakovcih prijeli državljana Maroka, ki je nezakonito prestopil državno mejo, okoli 8. ure v okolici Žuničev dva državljana Alžirije, nekaj pred 14. uro pa pri Vukovcih še državljana Maroka, ki je preplaval reko Kolpo. 19-letnik je policistom povedal, da sta v reko zaplavala skupaj s prijateljem, ki pa je žal utonil. Ko se je začel potapljati, naj bi ga skušal rešiti, vendar mu ni uspelo.

Črnomaljski policisti so takoj aktivirali gasilce PGD Črnomelj in PGD Vinica, ki so z gasilskim reševalnim čolnom in tremi potapljači pregledali strugo reke Kolpe. Okoli 18. ure so na rečnem dnu našli truplo moškega. Policisti so obvestili preiskovalnega sodnika in okrožno državno tožilko. Na truplu ni bilo sledi nasilja, zdravnica pa je za pokojnega odredila sanitarno obdukcijo. Policisti in kriminalisti nadaljujejo s preiskavo okoliščin in ugotavljanjem identitete pokojnega.

Za 1500 evrov škode

Z delovišča v Češči vasi je med soboto in ponedeljkom nekdo odnesel električne vodnike in izvajalca del oškodoval za 1500 evrov.

Vlom v Mokronogu

V Mokronogu je med petkom in ponedeljkom neznanec skozi vrata vlomil v poslovne prostore prodajalne in odnesel okoli 200 evrov

Ukradli 21 akumulatorjev

Neznanci so na parkirišču v Dolenjem Karteljevem iz vozil, namenjenih prodaji, ukradli 21 akumulatorjev in povzročili za 5000 evrov škode.

