Otroci na morje z Rdečim križem

10.4.2018 | 15:30

Foto: OZRK Novo mesto

Novo mesto - Območno združenje RK Novo mesto bo tudi v času letošnjih poletnih počitnic organiziralo zdravstveno letovanje otrok iz vseh dolenjskih občin. Kot je sporočila sekretarka Barbara Ozimek bodo sprejeli 190 otrok, starih od 6 do 19 let, ki imajo v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji ali so bili pogosteje bolni in imajo dva ali več zapisov v obdobju od 25. februarja lani do 16. februarja letos.

Letovali bodo v dveh terminih, in sicer od 8. do 15. julija in od 15. do 22. julija v Mladinskem zdravilišču in okrevališču RKS Debeli rtič. Prispevek staršev je 35 evrov in je enak za vse, sofinancerji pa so Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in občine, iz katerih bodo napoteni otroci.

»Napotitev gre preko izbranih zdravnikov, ki ob obisku starša, če otrok izpolnjuje pogoje za zdravstveno letovanje, izpolni predlog, ki se dostavi na Območno združenje RK Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 54a, Novo mesto. Na novomeškem Rdečem križu bomo sprejemali prijave do zapolnitve mest, zato opozarjamo, da starši uredijo prijave od 16. aprila naprej v najkrajšem času,« je navedla Ozimkova.

Na Debelem rtiču priporočajo letovanje otrokom z alergijami, kožnimi obolenji, obolenji dihal in astmo. Poudarek bo na pomenu gibanja in zdrave telesne aktivnosti, delavnic zdrave prehrane, delavnic sproščanja in na delu s posameznimi otroki z raznimi zdravstvenimi težavami.

Poleg zdravstvenega letovanja bodo na OZRK Novo mesto vključevali tudi otroke na socialno letovanje, ki bo potekalo istočasno kot zdravstveno na Debelem rtiču. Prijavnice dobijo otroci in starši pri svetovalnih delavcih na šolah. Prijave pa zbirajo do 1. junija, je še dodala Barbara Ozimek.

M. Ž.