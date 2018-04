Družijo se s štirikrat starejšimi

10.4.2018 | 14:45

Predsednica Združenja umetnikov Škofja Loka Agata Pavlovec, Nataša Mirtič in predsednik Društva likovnih umetnikov Dolenjske Hamo Čavrk ob odprtju razstave v Kulturnem centru Janeza Trdine. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Društvo likovnih umetnikov Dolenjske je včeraj v svojih razstavnih prostorih v Kulturnem centru Janeza Trdine zaprlo gostujočo razstavo kolegov iz kranjskega društva in sinoči odprlo novo in, kot kaže, svojo zadnjo razstavo na tem razstavišču. Tokrat so v goste povabili člane Združenja umetnikov Škofja Loka, ki se Novomeščanom predstavljajo z deli iz svoje stalne razstave Zbirka v nastajanju, ki jo imajo v razstavišču Kašča v sklopu Loškega muzeja Škofja Loka.

V Mali dvorani in v atriju Kulturnega centra Janeza Trdine se predstavlja trideset likovnih umetnikov iz škofjeloškega društva, ki je bilo na pobudo treh loških slikarjev Franca Novinca, Hermana Gvardjančiča in Franca Berčiča - Berka ustanovljeno pred štiridesetimi leti in danes združuje več kot štirideset slikarjev in drugih umetnikov, tudi fotografov, s škofjeloškega območja. Da je je škofjeloško društvo ravno štirikrat starejše od novomeškega je sinoči poudarila članica domačega društva grafičarka Nataša Mirtič, ki je odprtje tudi vodila.

Gre za razstavo aktualnih škofjeloških likovnih ustvarjalcev, ki je nastala v sodelovanju med Združenjem umetnikov Škofja Loka in Loškim muzejem, ki skrbi za strokovno kuriranje zbirke. Navdušen nad kakovostjo in raznolikostjo razstavljenih del je bil tudi predsednik Društva likovnih umetnikov Dolenjske Hamo Čavrk, ki je razstavo odprl in si ob tem zaželel, da bi tovrstna sodelovanja med pokrajinskimi društvi likovnih umetnikov postala stalna.

I. Vidmar

Galerija