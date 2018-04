FOTO: Radovedni, aktivni in željni novih znanj tudi po upokojitvi

Folklorna skupina Nasmeh (Foto: Alenka Stražišar Lamovšek)

Milica Korošec, predsednica UTŽO Trebnje

Patricija Pavlič, direktorica CIK Trebnje

Bojan Hajdinjak, predsednik Zveze Ljudskih univerz Slovenije

Trebnje - Sodelovanje, izobraževanje, povezovanje in izmenjava izkušenj so temelji vitalnosti in zdravega pogleda na življenje, manj obremenjenega zdravstva in sociale tudi v obdobju po upokojitvi. Trebanjska Univerza za tretje življenjsko obdobje, ki deluje okviru Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK), pri tem odločilno vlogo igra že dve desetletji, jubilej pa so obeležili danes dopoldne.

»Kot strokovna delavka v zavodu sem razvoj spremljala od začetkov. Mnogo izjemnih ljudi je delavnicam in krožkom dalo aktualno in zanimivo vsebino, ki je privabljala in še vabi v svojo družbo številne udeležence. Univerza je bila logična nadgradnja osrednje dejavnosti CIK-a, to je izobraževanje starejših, ki je v dveh desetletjih doživela pomembno nadgradnjo, s katerima odgovarjamo na izzive sodobnega časa, to sta Center medgeneracijskega učenja in Večgeneracijski center Marela. Že dve leti pa v sklopu projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc omogočamo izobraževanje starejšim zaposlenim,« poudarja direktorica CIK-a Patricija Pavlič.

V povprečju več kot 24 delavnic in več kot 15 krožkov letno, sicer pa 40 različnih krožkov, med katerimi so že polnoletni angleški jezik, zdrava rekreacija in likovni krožek v Trebnjem, vsako študijsko leto privabijo več »študentov« na Univerzo za tretje življenjsko obdobje v Trebnjem, ki je bila ustanovljena 7. marca leta 1998.

»V okviru Ljudske univerze, se pravi centra za izobraževanje in kulturo, sodelujejo, se povezujejo, izvajajo programe z namenom, da starejši dobijo neko kakovostno storitev, kakovostno svetovanje, izobraževanje in tisto, kar je po mojem mnenju najbolj pomembno – druženje in medgeneracijsko sodelovanje, medgeneracijski prenos znanj,« o pomenu UTŽO pravi predsednik Zveze Ljudskih univerz Slovenije Bojan Hajdinjak.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, čas po upokojitvi namenja izobraževanju, razvoju in aktivaciji starejših v okolju več kot 200 članic in članov UTŽO Trebnje. Svoje znanje obnavljajo, nadgrajujejo in usvajajo nova na delavnicah, študijskih krožkih in strokovnih ekskurzijah. »Meni se zdi pomembno, da se ljudje vključijo v univerzo za tretje življenjsko obdobje, kjer lahko izpolnjujejo določena znanja, ki jih v prejšnjem obdobju, ko so delali aktivno, niso uspeli. Program univerze je naravanan tako, kot člani sami želijo, po njihovi meri, in to je zadovoljstvo članov potem tudi s programom na univerzi,« pravi predsednica UTŽO Trebnje Milica Korošec.

Prireditev ob jubileju v Kulturnem domu Trebnje so soustvarjali člani in članice ter mentorji in mentorice UTŽO Trebnje, ki so v dobro uro in pol strnili pestro dogajanje, širok nabor krožkov in delavnic ter številne možnosti osebnega razvoja. Obiskovalci so za spomin prejeli tudi zbornik utrinkov delovanja UTŽO Trebnje, so še dodali v CIK Trebnje.

