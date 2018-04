Umetnine ustvarjali s čopičem v ustih

10.4.2018 | 17:00

Gregor Janežič iz Celja je šele pred kratkim začel slikati s čopičem v ustih.

Med najbolj izkušene in priznane slovenske slikarje tetraplegike sodi Vojko Gašperut iz Kopra, ki je razstavljal po številni krajih po svetu.

Predsednik društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja Jože Okoren.

Novo mesto - Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavje je včeraj v svojih prostorih pripravilo likovno delavnico, ki se jo je udeležilo več kot deset slikarjev paraplegikov in tetraplegikov iz vse Slovenije. Med njimi so bili tudi nekateri, ki ustvarjajo s čopičem v ustih.

Na srečanju so se mlajši družili z nekoliko starejšimi in bolj izkušenimi slikarji, med katere sodi eden najboljših slovenskih slikarjev tetraplegikov Vojko Gašperut iz Kopra. Kot pravi, je slikarstvo ena najboljših terapij in s takšnimi srečanji tudi ostalim pokažejo, da je možno ustvarjati klub temu da roke in noge ne delujejo normalno. Razstavlja po številnih krajih po svetu in je tudi član stanovske organizacije slikarjev tetraplegikov, ki ima sedež v Liechensteinu.

Pred kratkim pa je z usti začel slikati tudi tetraplegik Gregor Janežič iz Celja. Slikarstvo mu sedaj postavlja poseben izziv. »To je spodbuda za naprej, kajti da ti en zagon, da lahko nekaj ustvarjaš in pokažeš svoje izdelke,« je dejal.

S tovrstnimi delavnicami želijo po besedah predsednika dolenjskih paraplegikov Jožeta Okorna pritegniti še kakšnega novega člana, predvsem mlajše. Trenutno imajo nekaj čez 100 članov, vsako leto se jih včlani nekaj novih, a na drugi strani tudi kdo umre. Udeleženci delavnice so nam zatrdili, da na Dolenjsko radi pridejo in da se bodo tudi naslednje leto vrnili.

Z nekaterimi udeleženci smo se podrobno pogovarjali, njihovo zgodbo pa bomo predstavili v naslednji Živi, prilogi Dolenjskega lista.

Besedilo in fotografije: R. N.

