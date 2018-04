Rožmanu nov petletni mandat

10.4.2018 | 16:15

Stane Rožman je na čelu Nek že od leta 1988. (Foto: B. B., arhiv DL)

Krško - Nadzorni svet Nuklearne elektrarne Krško je Stanetu Rožmanu v v torek podelil še en petletni mandat na mestu predsednika uprave.

"S tem ima družba NEK zagotovljeno zanesljivo vodstvo, ki izpolnjuje najvišja merila, tako v smislu dolgoletnih izkušenj z vodenjem velikega in zahtevnega sistema kot tudi temeljitega poznavanja specifičnega jedrskega področja, obvladovanja tehnoloških izzivov ter zaupanja javnosti in zaposlenih v Nek. Vse to je predpogoj za uspešno delovanje družbe, učinkovito izvedbo remonta, ki je v teku, ter seveda nasploh za zanesljivo obratovanje jedrske elektrarne," so ob imenovanju sporočili iz holdinga Gen energija, ki je lastnica slovenske polovice jedrske elektrarne.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 55m nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni nm Vsakdo je zamenjljiv tudi on. Kaj pa je posebnega, da drugi ne bi morali opravljat njegovega dela. Z njim se nadaljuje nastavljena ekipa, da si lahko polnijo žepe, na račun NEK so oni nekaj posebnega, precenjeni, malo skregani z realnostjo.... Že vejo zakaj je ostal in da "še ne more" v penzijo..... Preglej samo prijavljene komentatorje