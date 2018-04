Rožmanu nov petletni mandat, a brez soglasja Hrvaške

10.4.2018 | 16:15

Stane Rožman je na čelu Nek že od leta 1988. (Foto: B. B., arhiv DL)

Krško - Gen Energija je Stanetu Rožmanu podelila še en petletni mandat na mestu predsednika uprave Nuklearne elektrarne Krško (NEK). Ker pa naj bi to storila mimo volje hrvaškega družbenika, naj bi Hrvaška zdaj zagrozila z ad hoc tehnično arbitražo, kar bi lahko še dodatno obremenilo odnose med državama, je poročala STA.

»S tem ima družba NEK zagotovljeno zanesljivo vodstvo, ki izpolnjuje najvišja merila, tako v smislu dolgoletnih izkušenj z vodenjem velikega in zahtevnega sistema kot tudi temeljitega poznavanja specifičnega jedrskega področja, obvladovanja tehnoloških izzivov ter zaupanja javnosti in zaposlenih v Nek. Vse to je predpogoj za uspešno delovanje družbe, učinkovito izvedbo remonta, ki je v teku, ter seveda nasploh za zanesljivo obratovanje jedrske elektrarne," so ob imenovanju sporočili iz holdinga Gen energija, ki je lastnica slovenske polovice jedrske elektrarne. Rožman nuklearko vodi že trideset let in je človek z najdaljšim stažem predsednika uprave katerekoli družbe v državni lasti v Sloveniji.

Hrvaški družbenik Hrvatska elektroprivreda (Hep) je sicer prejšnji torek na skupščini družbenikov NEK preprečil glasovanje o podaljšanju mandata Rožmanu, ker je želel prej zamenjati svojega dosedanjega člana uprave. Gen energija, ki upravlja slovenski delež, tedaj na to pogojevanje ni pristal.

Vendar pa Rožman s strani lastnikov še vedno ni dobil zelene luči; to so potrdili tudi v Hepu, so zapisali na STA, kjer so se sklicevali na TV Slovenija.

»Če na skupščini ne bo doseženo soglasje tako o enostranskem imenovanju Rožmana kot o zamenjavi hrvaškega člana uprave Hrvoja Perharića, bo hrvaški družbenik zaradi enostranskih potez direktorja Gen energije Martina Novšaka sprožil ad hoc poslovno tehnično arbitražo,« so sporočili iz Hepa.

Novšak se je na to sporočilo odzval, da ko gre za varnost NEK, grožnje niso primerne. Še vedno pa zavrača imenovanje Saše Medakovića, zdajšnjega direktorja hrvaškega državnega zavoda za radiološko in nuklearno varnost, v upravo, ker da nima zadostnih kvalifikacij za tako pomembno funkcijo, so še zapisali na STA.

M. Ž., B. B.

