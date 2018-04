Znova utopljenec v Kolpi

10.4.2018 | 18:40

Foto: Arhiv DL

Pri Žuničih v občini Črnomelj so gasilci PGD Črnomelj pet minut pred 12. uro iz reke Kolpe s pomočjo čolna izvlekli utopljeno osebo in jo predali pristojnim službam,je poročal novomeški Regijski center za obveščanje.

Na STA pa so v zvezi s tem dogodkom zapisali, da so črnomaljski policisti pri Žuničih okoli 9.30 izsledili še državljane Alžirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo tako, da so preplavali reko Kolpo. Zaradi suma, da je bila v skupini tujcev še ena oseba, so pregledali obrežje in reko, v kateri so našli truplo moškega. Na truplu ni bilo sledi nasilja.

Padel s strehe

V Dobravici v občini Šentjernej je ob 8.27 zjutraj pri delu moški padel iz strehe. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto so poškodovanemu nudili prvo pomoč in ga prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

S ceste na streho

V ulici Pod Gradom v Trebnjem je ob 16.17 osebno vozilo zapeljalo iz ceste in se prevrnilo na streho. Poškodovala se je ena oseba, katero so reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Trebnje oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator, s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščeno osebo ter pomagali reševalcem pri prenosu in oskrbi.

Našel mino, strelivo in naboj za raketno pištolo

Na Malkovcu v občini Sevnica je okoli poldruge ure popoldan občan našel minometno mino kalibra 81 mm, devet kosov pehotnega streliva, ostanek iz obdobja druge svetovne vojne italijanskega porekla, in naboj za raketno pištolo iz obdobja JLA, kalibra 26 mm. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta nevarno najdbo odstranila in uskladiščila do uničenja.

Brez pitne vode

V Obrhu pri Dragatušu je bila ob 16.20 prekinjena oskrba s pitno vodo. Okvaro na vodovodnem sistemu so odpravili delavci Komunale Črnomelj.

M. Ž.