Od Krke do Luč kmalu po asfaltu

11.4.2018 | 08:00

Cesta bo dobila asfaltno prevleko (Foto: G. S.)

Ivančna Gorica - V teh dneh se je začela modernizacija sedemkilometrskega makadamskega odseka državne ceste, ki povezuje sosednji občini Ivančna Gorica in Grosuplje oziroma naselji Krka in Luče, so sporočili iz ivanjške občine.

Naročnik investicije Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo sporoča, da bo predvidoma do 30. junija popolna zapora. Obvoz je urejen po regionalni cesti Grosuplje – Ivančna Gorica – Krka. Izvajalec del je podjetje Mapri Proasfalt iz Ljubljane, pogodbena vrednost del pa znaša dobrih 878 tisoč evrov.

M. Ž., Foto: G. Stopar