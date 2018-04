Našel angleško bombo

11.4.2018 | 07:00

Delo pirotehnika (foto: arhiv)

Včeraj ob 18.47 uri je občan v Dolenjem Vrhpolju, občina Šentjernej, našel ročno bombo angleške izdelave, ostanek obdobja druge svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta nevarno najdbo odstranila in do uničenja shranila v ustrezno skladišče.

Voznika so morali izrezati iz pločevine

Ob 7.46 jev bližini naselja Kal pri Zagradcu v občini Ivančna Gorica osebno vozilo trčilo v obcestni drog. Gasilci PGD Stična, Ambrus in GB Ljubljana so ukleščenega in hudo poškodovanega voznika s tehničnim posegom izrezali iz poškodovanega vozila. Poškodovanega voznika so reševalci ZD Ivančna Gorica prepeljali v bolnišnico.

Dvakrat ogenj v avtu

Ob 13.47 se je malo pred naseljem Ortnek v občini Ribnica kadilo izpod pokrova motorja osebnega vozila. Požar so pogasil so že mimoidoči, do konca pa gasilci PGD Ribnica in Velike Poljane. Gorela je plastika, kabli in cevi. Nastala je manjša materialna škoda.

Ob 20.22 je na avtocesti med Višnjo Goro in Ivančno Gorico gorelo osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGD Stična in GB Ljubljana, ki so vozilo pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELA CERKEV.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Oštrc med 8. in 14. uro ter na področju nadzorništva Brežice na območju TP Curnovec, Sveti Janez, Sromlje vas in Silovec med 8. in 14. uro.

M. K.