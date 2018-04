Zavod za zaposlovanje "nategnil" za 41 tisočakov, po osmih letih so pa ga dobili

Ideja, kako pridobiti dodaten kapital, je bila dobra, a na koncu se manever ni obrestoval. (Foto: arhiv DL)

Novomeški kriminalisti so po zaključenem predkazenskem postopku na Okrožno državno tožilstvo v Krškem podali kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj goljufij zoper 46-letnega osumljenca. Med preiskavo so ugotovili, da je osumljenec (odgovorna oseba gospodarske družbe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika) v letih 2010 in 2011 odgovorne osebe na Zavodu RS za zaposlovanje z dajanjem lažnih podatkov preslepil, da so bila družbi in podjetju na podlagi zahtevkov izplačana delna povračila nadomestila plač za zaposlene, napotene na čakanje.

Osumljenec je za nekatere zaposlene lažno prikazoval, da so bili na čakanju na delo, saj je bilo ugotovljeno, da so nekateri delavci, ki so bili napoteni na čakanje na delo, dejansko opravljali delo in za te delavce niso bili upravičeni do povračila. Na ta način je družba in samostojni podjetnik s strani omenjenega zavoda neupravičeno pridobil skoraj 41.000 evrov, je sporočila Alenka Drenik s PU Novo mesto.

Odnesel nakit

V Črnomlju je včeraj dopoldne neznanec izkoristil odsotnost lastnikov in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Vzel je nakit in lastnika oškodoval za 300 evrov.

Žagal bo

V minuli noči je v Trebnjem nekdo vlomil v prodajalno. Po prvih ugotovitvah naj bi odtujil motorne žage, okoliščine pa policisti še preiskujejo.

Trčil v drog

Včeraj nekaj pred 8. uro je bila PU Ljubljana obveščena o prometni nesreči v Zagradcu pri Ambrusu, v kateri je bil udeležen 18-letni voznik osebnega vozila, ki je utrpel hude telesne poškodbe. Z ogledom kraja nesreče in zbranimi obvestili so policisti ugotovili, da je vozil po regionalni cesti iz Ambrusa v smeri Zagradca. V naselju Kal je v desnem ovinku zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil oblast nad vozilom, zapeljal levo izven vozišča in trčil v obcestni leseni drog. Zaradi poškodb je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Ljubljana.

J. A.