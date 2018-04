Soglašali z zadolževanjem Komunale

11.4.2018 | 10:15

Mirnski svetniki so včeraj med drugim potrdili tudi drugi letošnji rebalans in zaključni račun proračuna za lani.

Župan Dušan Skerbiš in direktorica občinske uprave Tanja Šinkovec (desno od njega).

Direktor Komunale Trebnje Stanko Tomšič

Mirna - Mirnski svetniki so na včerajšnji seji potrdili drugi rebalans letošnjega proračuna, s katerim so prihodke povišali na 3,9 milijona evrov, prav tako pa bodo višji tudi odhodki, ki bodo znašali 4,2 milijona evrov. Občina predvideva tudi zadolževanje v višini 300.000 evrov.

»Drugi rebalans letošnjega proračuna je bil potreben zaradi izvedbe načrtovanih projektov, predvsem druge faze komunalne ureditve PIC Mirna in nadaljnjega urejanja športnega parka in z njim povezanih aktivnosti, ki smo jih združili v projekt Učenje in gibanje za okolje. Prejete ponudbe za izvedbo del so bile višje od načrtovanih, zato smo morali sprejeti rebalans,« pojasnjuje župan Dušan Skerbiš.

Svetniki so sprejeli tudi zaključni račun za leto 2017, ki izkazuje, da so imeli lani skoraj 2,5 milijona evrov prihodkov, načrtovanih jih je bilo sicer 3,24 milijona evrov, kar pomeni 76,6-odstotno realizacijo, in 2,4 milijona evrov odhodkov od načrtovanih 3,25 milijona evrov, kar je 74,4-odstotna realizacija.

Direktor Komunale Trebnje Stanko Tomšič je svetnikom predstavil tudi načrtovano gradnjo poslovno-logističnega centra. Na Komunali že dolgo časa razmišljajo, da bi se iz Trebnjega preselili na novo lokacijo, ki bi bila primernejša za opravljanje njihove dejavnosti. »Komunala je že leta 2106 pristopila k aktivnostim in pridobili smo zemljišče na obrobju mesta Trebnje v smeri Mirnske doline. Z aktivnostmi smo nadaljevali tudi lani, da smo začeli z izpolnjevanem pogojev na tej lokaciji. Objavljen imamo razpis za izbiro izvajalca, ki se bo zaključil 16. aprila. Takrat bomo tudi izvedeli, kakšna bo vrednost tega projekta,« je dejal Tomšič. Ocenjena vrednost projekta je sicer tri milijone evrov, direktor trebanjske Komunale pa je prepričan, da bo vrednost izvedbe projekta nižja.

Tomšič je pojasnil, da z izvajalcem ne morejo skleniti pogodbo, če nimajo zagotovljenega financiranja. Načrtujejo najeti kredit, ki ga bodo odplačali sami, a za najem potrebujejo soglasje lastnikov, to je občin ustanoviteljic. »Ne gre za poroštvo, ampak za soglasje k zadolževanju s strani lastnika. Naše zadolževanje ne gre v kvoto zadolževanja občin in nima vpliva na proračun,« je še poudaril Tomšič, ki načrtuje, da se bodo v nove prostore preselili aprila naslednje leto. Svetniki so potrdili sklep o izdaji soglasja k zadolžitvi Komunale, seznanili pa so se še s poslovanjem Osnovne šole Mirna in delom Skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina v preteklem letu.

Besedilo in fotografije: R. N.

