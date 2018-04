Kdo so dolenjski zmagovalci programa Varno na kolesu?

11.4.2018 | 12:20

Program Varno na kolesu sicer že šesto leto zapored združuje kolesarje številnih osnovnih šol iz različnih slovenskih regiji. (Foto: družba Butan plin)

Osnovna šola Bršljin iz Novega mesta je zbrala največ točk.

Kostanjevica na Krki - Osnovna šola, ki je na Dolenjskem zbrala največ točk v okviru razpisa Varno na kolesu in prejela donacijo v višini 300 evrov, je novomeška osnovna šola Bršljin, so sporočili iz družbe Butan plin, ki je pobudnica omenjenega programa. Drugouvrščena šola v regiji z donacijo 200 evrov je osnovna šola Milana Majcna Šentjanž, tretje mesto in donacijo v višini 100 evrov pa si je zagotovila Osnovna šola Brusnice. Osnovna šola Dolenjske Toplice je dodatno prejela posebno priznanje in zahvalo za večletno uspešno sodelovanje v programu.

Prvo- in drugouvrščeni šoli se z uvrstitvijo v finalni izbor tako še naprej potegujeta za naziv vseslovenskega zmagovalca razpisa Varno na kolesu 2017/18, glavno donacijo v višini 1.000 evrov in druge privlačne nagrade. Razglasitev bo potekala na veliki zaključni prireditvi, 24. maja, v Ljubljani.

Program Varno na kolesu sicer že šesto leto zapored združuje kolesarje številnih osnovnih šol iz različnih slovenskih regiji s ciljem mlade kolesarje dobro pripraviti na samostojno vožnjo s kolesom v prometu, jim podariti potrebno prometno znanje, jih spodbuditi k varni uporabi kolesa v vsakdanjem življenju in jih podučiti o trajnostni vlogi kolesarjenja za naše okolje, so zapisali v sporočilu za javnost.

Na osnovno šolo Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki je bilo v sklopu regionalne prireditve Varno na kolesu včeraj vabljenih skupno 500 sodelujočih dolenjskih kolesarjev iz 15 različnih lokalnih šol. Letos v projektu sodeluje več kot 100 slovenskih osnovnih šol, od od leta 2012 do danes pa je združil že več kot 14.000 mladih kolesarjev in kolesark iz več kot 250 različnih osnovnih šol.

Učenci in učenke so si ogledali uradni program in nastope kostanjeviških učencev, se razveselili donacije kolesarsko obarvanih praktičnih nagrad, nato pa se podali še na kolesarski poligon, ki ga je pripravila Agencija za varnost v prometu in se pridružili predstavitvi Policije ter spoznali kolesarjenje na trenažerju s predstavniki Kolesarskega kluba Adria in Kolesarske zveze Slovenije.

