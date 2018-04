Levčki raziskovali Rimsko zgodovino mesta Trebnje

11.4.2018 | 10:30

Trebnje - Članice Turističnega društva Trebnje smo 6. aprila otrokom iz vrtca Mavrica Trebnje pokazale zgodovino mesta Trebnje.

Naša članica, arheologinja Helena Fornazarič, je otrokom skupine Levčki pripravila enourno interaktivno predstavitev, kjer so otroci izvedeli vse o izgledu, denarnih in merskih enotah Rimljanov. Ogledali so si tudi miljni kamen, kamnito obeležje Rimske družine, spoznali grb, obiskali trebanjski grad in se družili z levčkom. Na koncu so si s svojo pridnostjo in razigranostjo prislužili tudi nagrade. Hvala Katarini Vovk iz vrtca za zaupanje ter Romanu Šavriču za pomoč z rekviziti.

za TD Trebnje: Ksenja Kisovec