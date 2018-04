Jerančič je znancu povedal za …; Pomemben je dekolte ...; Ugriznila oskrbnico in še ...

11.4.2018 | 20:00

Na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini se vsak teden zgodi marsikaj in če to ni zabeleženo v Dolenjskem listu, je, kot da se ni zgodilo. V tokratni številki papirne različice Dolenjskega lista smo se nekoliko bolj posvetili poslovanju novomeške bolnišnice, kako je po letih izgub prišla do boljšega poslovanja in kako bo kljub vsemu tudi investirala.

NADALJEVANJE SOJENJA BOJANU JERANČIČU

Nadaljuje se sojenje Bojanu Jerančiču, ki je lani oktobra streljal na Miodraga Lazarevića. Priče so Jerančiča opisale kot mirno, uglajeno in prav nič agresivno osebo. Zanimivo pa je, da žrtve tudi tokrat ni bilo na sodišče, tokrat, ker naj bi imela kontrolni pregled pri zdravniku.

PSA NAPADLA OSKRBNICO

"V bližini starega sejmišča, na njivi, kakšnih 50 metrov od hiš, sem slišal, da

nekdo kliče na pomoč in zagledal gospo ter psa, ki je skakal v njo." Tako se začne zgodba o napadu psov na oskrbnico v Šentjerneju.

PA ŠE O DEKOLTEJIH

Z dekoltejem se da narediti marsikaj, tudi odvrniti pozornost od veliko bolj pomembnih stvari. Kako dekoltejsko tehniko uporabljajo politiki, pa si preberite v Dolenjskem listu. Pa prijetno branje.