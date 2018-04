Poj z menoj - revija otroških in mladinskih pevskih zborov občine Sevnica

11.4.2018 | 10:35

Sevnica - V četrtek, 5. aprila, je Kulturna dvorana Sevnica gostila deset pevskih zborov, zapelo je pet otroških in pet mladinskih sestavov iz osnovnih šol občine Sevnica.

Vsak zbor se je predstavil s tremi pesmimi, z eno umetno pesmijo slovenskega avtorja, z eno slovensko ljudsko pesmijo v izvirni obliki ali priredbi ter s pesmijo po lastni izbiri. Nastopili so Otroški pevski zbor Sonček OŠ Krmelj, Otroški in mladinski pevski zbor OŠ Milana Majcna Šentjanž, vse tri zbore je vodila zborovodkinja Ana Verhovšek. Zborovodkinja Jelka Gregorčič Pintar je vodila otroški in mladinski pevski zbor iz OŠ Blanca. Osnovna šola Boštanj se je predstavila z otroškim pevskim zborom, ki mu je dirigirala zborovodkinja Tadeja Udovč ter z mladinskim pevskim zborom pod vodstvom zborovodkinje Antonije Germ. Zborovodkinja Nataša Vidic je vodila najštevilčnejši Mladinski pevski zbor »Osminke« iz OŠ Sava Kladnika Sevnica. Na reviji se je predstavila tudi OŠ Tržišče z otroškim in mladinskim pevskim zborom pod vodstvom zborovodkinje mag. Mateje Repovž Lisec, ki je za zaključek revije vodila tudi skupno »Kekčevo pesem«.

Prireditev na kateri je navzoče pozdravil župan občine Sevnica, Srečko Ocvirk, je strokovno spremljala prof. Tatjana Mihelčič Gregorčič, povezoval pa Vili Zupančič. Revijo je organiziral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območne izpostava Sevnica.

Katja Pibernik,

vodja OI JSKD Sevnica