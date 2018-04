Eko dan na OŠ Veliki Gaber

11.4.2018 | 10:45

Veliki Gaber - V soboto, 7. aprila, smo imeli na OŠ Veliki Gaber eko dan. Izvedli smo delavnice z različnih področij: sajenja sadik, urejanja cvetličnega vrta, izdelovanja klopi... Na delavnicah smo se odlično odrezali in zabavali. Pod vodstvom naših mentorjev so nastali prečudoviti izdelki. V nastajanju pa je še zunanji pitnik, ki ga bodo kmalu otvorili. Ob koncu dneva smo zadovoljni, ponosni sami nase in z nasmeškom na obrazu odšli domov.

Nekaj vtisov z eko dneva:

»Je prečudovit dan, ker ni pouka in radi ustvarjamo.«

»Radi ustvarjamo nove zanimive stvari in se pri tem radi zabavamo.«

»Všeč nam je rahljanje prsti, skrb za naš planet in sajenje rož.«

»Pri tej delavnici nam je všeč obračanje zemlje in kamenčkov.«

»Všeč nam je brušenje palet in poslušanje glasbe.«

»Všeč nam je, ker nam je učitelj prinesel domačo malico in da smo lahko na svežem zraku.«

»Všeč nam je kuhanje, ustvarjanje, izdelava plakatov in prijazna učiteljica.«

»Se zabavamo, všeč nam je barvanje, druženje in packanje s čopiči.«

»Všeč nam je učitelj, ker je prinesel domače dobrote.«

»Všeč nam je okolje, da smo na svežem zraku in gibanje.«

Zapisale učenke: Naja Dobnik, Pija Horžen, Meta Grden, Neža Sever,

foto: Andreja Jaklič