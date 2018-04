FOTO: V Straži izredno stanje - rop banke

11.4.2018 | 11:00

Zjutraj je bila straška poslovalnica NLB žrtev roparjev. Neuradno naj bi šlo za dva moška. (Foto: M. M.)

Kontrola policistov pri pokopališču v Srebrničah vseh vozil iz smeri Straže.

Policijski helikopter je preletaval območje Vavte vasi in Straže.

Straža - Pred približno dvema urama so v Straži oropali poslovalnico NLB, ki se nahaja v središču kraja, tik ob Mercatorjevi trgovini. Policija na terenu izvaja številne aktivnosti, na vseh cestah, ki vodijo iz Straže, izvajajo temeljite preglede vozil, nad Vavto vasjo kroži helikopter.

Neuradno smo izvedeli, da naj bi rop izvedla dva moška, v banki pa naj bi bila takrat tudi stranka (ali več), po dogodku pa naj bi storilca peš zbežala po železniški progi proti Soteski.

"Bilo je okoli pol devetih. Kmalu smo zaslišali policijske sirene in helikopter. Zaprli so cesto proti Srebrničam in Soteski. Slišala sem, da so policisti in helikopter nadzirali tudi cesto, ki vodi proti vzletališču na Straškem hribu," je povedala gospa, ki smo jo srečali sredi Straže.

Gospod, ki smo ga prav tako srečali ob zastraženi poslovalnici banke, je vedel povedati, da naj bi bila v času ropa v banki stranka in da naj bi iz banke zbežala dva roparja.

Uradne informacije s strani policije in NLB še čakamo, tako da niti ne vemo, ali je bil v dogodku kdo poškodovan.

Dodano ob 11.10

"Danes v dopoldanskem času se je v NLB Poslovalnici Straža zgodil rop, pri tem pa nihče od strank ali zaposlenih ni bil poškodovan. Poslovalnica danes ostaja zaprta, stranke pa smo preusmerili v bližnje poslovalnice. Primer je prevzela policija," je sporočila Špela Golob iz službe za komuniciranje na NLB.

Mirjana Martinović, Rok Nose

