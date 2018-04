Cvetličarke z Grma smo krasile…

11.4.2018 | 11:05

Novo mesto - Dijakinje tretjega letnika, programa cvetličar, smo se odzvale povabilu in skupaj z mentorico, Sabino Nemanič, okrasile dvorano Jurček na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču, kjer je potekala že 22. razstava velikonočnih pirhov.

Pri dekoraciji prostora veliko vlogo igrata njegova velikost in barva. Vsekakor pa je zelo pomemben tudi dogodek, za katerega se prostor ureja. Odločile smo se za velike velikonočne butare in nekoliko večji velikonočni prostorski dekoraciji. Delo je bilo stresno, saj smo delale za resničnega naročnika in smo se zato želele še bolj potruditi; na koncu je bil naročnik z našo ureditvijo zelo zadovoljen.

Dijakinje 3.i,

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

Galerija