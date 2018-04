Krški most spet odpirajo, od nedelje dvodnevna zapora proti Zatonu

11.4.2018 | 13:30

Obnova mostu čez Savo je končana.

Foto: občina Krško

Krško - Promet na mostu čez Savo v Krškem bo danes okoli 14. ure sproščen, v nedeljo in ponedeljek pa bo zaradi rekonstrukcije cestišča zaprt cestni odsek CKŽ med krožiščem pri mostu čez Savo in Zatonom, sporočajo s krške občine.

Rekonstrukcija cestišča na mostu čez Savo in nadvoza nad železniško progo v Krškem se zaključuje. V sklopu ureditev pa bodo konec tedna prenovili tudi del ceste od krožišča pri mostu čez Savo proti Zatonu in staremu mestnemu jedru Krškega. V nedeljo, 15. aprila, in v ponedeljek, 16. aprila, bo zato ta cestni odsek popolnoma zaprt. V tem času bo obvoz iz smeri Sevnice proti Drnovemu urejen preko mostu pri hidroelektrarni Krško in po obvoznici ter nato po mostu čez Savo do krožišča.

V primeru neugodnih vremenskih razmer bo cestna zapora, predvidena za 15. in 16. april, prestavljena na drug termin.

B. B.