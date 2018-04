V Šentjerneju začetek ocenjevanja vin na 46. tednu cvička 2018

11.4.2018 | 14:45

Zbrani v Šentjerneju, ki je gostitelj letošnje 46. cvičkarije na Dolenjskem.

Šentjernej - V Šentjerneju so ponosni, da so po 40 letih znova gostitelji pomembne prireditve, tedna cvička oz. kot rečemo dolenjske cvičkarije, največjega slovenskega ocenjevanja vin, ki je letos že 46. po vrsti.

Na novinarski konferenci: Radko Luzar, Miran Jurak in Jurij Krštinc.

Da se bodo potrudili po najboljših močeh, so na današnjem slovesnem začetku tridnevnega ocenjevanja zatrdili tako župan in predsednik organizacijskega odbora Radko Luzar, kot predsednik Društva vinogradnikov Šentjernej Jurij Krštinc in predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak.

Ocenjevanje vin v Jernejevem hramu bo potekalo vse do petka, ko bo popoldne že znan novi kralj cvička.

919 VZORCEV VIN

Tridnevno ocenjevanje vin se je danes začelo.

Kot je povedal predsednik strokovne ocenjevalne komisije Samo Hudoklin (na delu so tri), se bodo z ekipo potrudili za strokovnost, dela pa bodo imeli veliko. V oceno je prišlo 919 vzorcev vin iz vseh 32 dolenjskih vinogradniških društev, vključenih v Zvezo. To je sicer 187 vzorcev manj kot lani, »a še vedno veliko in v skladu s pričakovanju kakovosti vinskega letnika 2017,« je dejal. Največ - 306, je cvičkov, od teh 42 kandidatov za kralja cvička, saj morajo ti izpolnjevati določene pogoje: pridelati najmanj 1.500 litrov cvička in biti prijavljeni v register z vsemi ustreznimi kemičnimi parametri, itd. Veliko vzorcev (220) je tudi modre frankinje različnih letnikov in tehnologij.

Cvičkarija, ki po dveh letih v Trebnjem letos torej potekala v Šentjerneju, bo tridnevno dogajanje, in sicer od 25. do 27. maja (več o dogajanju in spremljevalnih prireditvah v prihodnjih dneh). Osrednje prizorišče bo pred Kulturnim centrom Primoža Trubarja, kjer bo pestro vse tri dni, v kulturnem hramu pa bo degustacija vin. Kot je povedal Miran Jurak, bodo letos razglasili leto mladega vinogradnika in vinarja, saj želijo tudi na ta način opozoriti, da v vinogradništvu primanjkuje mladih moči in da se mnoge vinogradniške površine žal opuščajo.

Jože Frelih (na desni) v pogovoru s Samom Hudoklinom.

V ŠENTJERNEJU CVIČKARIJA PRED 40 LETI

Da je treba to preprečiti, je na dopoldanski prireditvi opozoril tudi 90-letni Jože Frelih iz Šentruperta, pobudnik in soustanovitelj Društva vinogradnikov Dolenjske, ki je opozoril na stanje vinogradništva in vinarstva danes na Dolenjskem. Dejal je, da verjame v bodočo generacijo, da bo sposobna obdržati naše vinograde, skratka da v njih ne bodo peli sekire in žage, pač pa motike in gradbeni stroji. Sicer pa se je delo v zadnji desetletjih močno spremenilo, olajšalo, vse je hitrejše in lažje.

Franc Martinčič

Cvičkova princesa Dragica Ribič.

Takšna opažanja zaznava tudi Franc Martinčič, priznani trsničar in vinogradnik iz Šmalčje vasi pri Šentjerneju, ki se je v nagovoru spominjal organizacije prve cvičkarije v Šentjerneju pred štirimi desetletji. Da je ta v vseh pogledih zelo uspela, je zaslužen tudi sam, omenil pa je še častna občana občine Šentjernej Alojza Bambiča in Toneta Kovačiča iz tedanje Iskre, kjer je cvičkarija potekala, ki sta si skupaj z Marjanom Bratkovičem prizadevala in zavzemala za dobro organizacijo in potek prireditve. »Napredek se ne da primerjati in danes lahko dolenjski vinogradnik pridela zdravo grozdje in doneguje dobro vino. Dolenjski človek ima rad vinograd, skrbi za kultivirano krajino, in čeprav se vse spreminja, cviček ostaja naš posebnež,« je dejal Martinčič.

Da je cviček po zaslugi Zveze društev vinogradnikov Dolenjske danes poznano, priznano in spoštovano vino, »kar si tudi zasluži«, je dejal Frelih in poudaril, da je bilo šentjernejsko vinogradniško društvo od nekdaj najbolj delovno in zanesljivo. Zato v dobro organizacijo letošnje cvičkarije, ki bo pomembno prispevala k promociji kraja, njegovega turizma, kmetijstva in gospodarstva, ne dvomi nihče.

Zadnji kralj cvička je Šentjernejčan Gregor Štemberger.

Zbrane na prireditvi sta nagovorila tudi lanska cvičkova princesa Dragica Ribič in kralj cvička Gregor Štemberger iz Šentjerneja, ki sta v zadnjem letu dobro opravljala svoje poslanstvo za promocijo cvička. Kmalu pa bosta to vlogo predala nekomu drugemu.

Dogodke, ki ga je povezovala Anita Petrič, so popestrili pevci Šentjernejskega okteta z lepimi slovenskimi pesmimi o rujni kapljic, ter mlada harmonikarja Ožbej Hosta in Aleks Franko iz Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija