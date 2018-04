Dve granati in dva poleta helikopterja

11.4.2018 | 18:10

Ob 12.58 je občan v kraju Potov Vrh, občina Novo mesto, našel ročni bombi italijanske izdelave, ostanek iz obdobja druge svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta nevarno najdbo odstranila in do uničenja shranila v ustrezno skladišče.

Ob 17.04 je helikopter Slovenske vojske v spremstvu dežurne zdravniške ekipe prepeljal obolelo osebo iz ZD Metlika v UKC Ljubljana, že dopoldne, ob 9.45, pa je helikopterska posadka z reševalci v UKC prepeljala tudi obolelo osebo iz Osilnice.

Ob 15.08 je na Trati XIV v Kočevju gorela travniška površina ob železniški progi. Posredovali so gasilci PGD Kočevje, ki so pogasili požar.

Ob 9. uri je v Novi vasi pri Mokricah, občina Brežice, zaradi okvare na vodovodnem omrežju prišlo do motenj pri oskrbi s pitno vodo. Okvaro so do 11. ure odpravili delavci podjetja Komunala Brežice.

B. B.