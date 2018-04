Stadion: Najprej pobočje, potem ravnica

12.4.2018 | 07:30

Za stadion je občina odkupila zemljišča. (Foto: M. L.)

Sevnica - Na območju bodočega stadiona v Sevnici so nedavno zabrneli gradbeni stroji, česar so se najbolj razveselili domači ljubitelji športa. Za stadion so z občinskim podrobnim prostorskim načrtom določili prostor ob že zgrajenih športnih objektih, športnem domu in bazenu.

Tu manjka še edino stadion, pojasnjujejo na občini Sevnica, zdaj ga bodo zgradili in bo največja občinska naložba na športnem področju v tem obdobju. Za stadion je občina od leta 2007 do 2014 odkupila tri hektarje zemljišč z dvema stanovanjskima objektoma. Za zemljišča je namenila 510.000 evrov. V letu 2014 so v Sevnici sprejeli občinski podrobni prostorski načrt za stadion s spremljajočimi objekti ob športnem domu in bazenu. Po tem dokumentu bodo stadion gradili postopno. Tako naj bi najprej naredili stadion z velikim nogometnim igriščem in 400-metrsko tekaško stezo.

Toda še pred tem morajo utrditi pobočje in ta pripravljalna dela so začeli pred dnevi. Čeprav je gradnja videti razmeroma enostavna, imajo z njo veliko dela. Strokovnjaki so morali najprej zagotoviti trdnost pobočja nad načrtovanimi atletskimi in nogometnimi površinami. V pripravi projektne dokumentacije, po kateri gradbeniki zdaj izvajajo pripravljalna dela, so zato izvedenci pregledali pobočje in ga geomehansko sondirali. Pika na i v teh pripravah je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje.

»Dela zajemajo odstranitev vrtov in obstoječega travnatega nogometnega igrišča, odstranitev humusa na celotnem pobočju ter deponiranje znotraj gradbišča, ureditev gradbiščne ceste, gradnjo globokih drenaž in drenažnih reber za odvodnjavanje območja, odkop pobočja, izkop in gradnjo kamnito-betonskega zidu v dolžini okrog 150 metrov ter vgrajevanje izkopnega materiala v plasteh, da bomo dovolj utrdili podlago. Zgornjo končno površino stadiona bomo naredili v naslednji fazi,« pravijo na občini o sedanjih pripravljalnih delih.

Kljub velikim količinam materiala, ki ga bodo izkopali in prestavili med sedanjo gradnjo, nakopane zemlje in drugega ne bodo vozili stran, ampak ga bodo uporabili na gradbišču. Taka gradbena rešitev, ki jo izpostavljajo tudi na občini, je vsekakor ugodna, pomeni tudi prihranek denarja. Pri velikih posegih na zemljiščih, kar gradnja sevniškega stadiona nedvomno je, namreč praviloma nastane vprašanje, kam in za kolikšno ceno odvažati gradbeni material.

Sedanja, nedavno začeta dela na bodočih športnih površinah izvaja znano sevniško podjetje, ki v Sevnici gradi nadvoz nad železnico in je tam kot eden od dveh udeležencev vodilni partner. Dela, katerih pogodbena vrednost znaša dobrih 370.000 evrov, bodo gradbeniki končali v treh mesecih. Potem bo občina začela izbirati izvajalca za projektiranje športnega objekta – stadiona z velikim nogometnim igriščem in 400-metrsko tekaško stezo.

V Sevnici so športniki pogosto obžalovali, da mesto nima športnega objekta, kakršne imajo sosednja mesta. Stadion bo, ko ga bodo zgradili, zato nedvomno okrepil krajevno samopodobo, ob tem pa bo tudi lažje tistim, ki se želijo izogniti športni vadbi v sosednjih občinah.

Članek je objavljen v aktualni številki Dolenjskega lista.

M. Luzar