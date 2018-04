Na škocjanski šoli želijo čim več domače hrane

12.4.2018 | 08:30

O skrajšanju prehranske verige v OŠ Škocjan so svetniki govorili tudi na zadnji občinski seji. Na sliki (od leve proti desni): Martina Kralj, Janez Vide in Martina Božič.

Škocjan - Na OŠ Frana Metelka Škocjan si prizadevajo, da bi njihovi otroci jedli čim bolj zdravo hrano iz lokalnega okolja. Ker jim letos poteče javno naročilo za prehrano, so že konec marca, pred začetkom veljavnosti novih predpisov 1. aprila, ki niso ugodni za male dobavitelje, objavili nov razpis. Ta bo trajal še ves april.

Po besedah ravnateljice Irene Čengija Peterlin, tako mali dobavitelji ne bodo izpadli in bodo imeli več možnosti za prijavo, saj si želijo prihodnja štiri leta bolj stalne dobavitelje iz lokalnega okolja.

Irena Čengija Peterlin

Zato so se zdaj povezali z občino, saj sami nimajo podatkov o primernih kmetijah, ki bi jih lahko spodbudili k prijavi, ko je javno naročilo objavljeno na portalu, skratka o kmetijah, ki bi lahko prispevale domače pridelke, zlasti zelenjavo in sadje.

Kot pravi ravnateljica, želi šola v dobro otrok čim bolj skrajšati prehransko verigo od proizvajalca do porabnika, saj ni vseeno, ali imajo na mizi jagode npr. s šentjernejskega konca, ki so bile nabrane tisti dan, ali od nekod drugod, ki so potovale tedne in tedne. Seveda imajo vzorčenja in zgodilo se je že, da so kakšne stvari izločili in jih pri določenem dobavitelju niso več naročali.

Na šoli in občini Škocjan, kjer ima župan Jože Kapler podobno mnenje, upajo, da se bo srečanja, na katerega nameravajo povabiti tudi novomeški kmetijsko gozdarski zavod, udeležilo čim več lokalnih pridelovalcev hrane.

Več o temi, ki jo je na občinskem svetu za razpravo spodbudila svetnica Martina Kralj, pa si preberite v današnji številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

Komentarji (1) 10m nazaj Oceni zdravo življenje Dokler je edini faktor najcenejša hrana, toliko časa bodo naši otroci jedli evropski odpad.