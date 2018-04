Več kot 900 podpisov za novo devetletko

12.4.2018 | 10:30

Gregor Kaplan je pred sejo občinskega sveta županu predal več kot 900 zbranih podpisov za gradnjo nove osnovne šole

Župan Alojzij Kastelic in direktor občinske uprave Janez Pirc.

Trebnje - Trebanjska osnovna šola, ki je ena največjih v Sloveniji, se sooča s precejšnjo prostorsko stisko. V tem šolskem letu trije oddelki četrtega razreda gostujejo v prostorih Centra za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje in po napovedih ravnatelja šole Rada Kostrevca bo naslednje šolsko leto še večje pomanjkanje prostorov. Občinski svetnik Gregor Kaplan je zato v začetku zimskih počitnic začel zbirati podpise za gradnjo nove osnovne šole, včeraj pa jih je več kot 900 pred sejo občinskega sveta predal tudi županu Alojziju Kastelicu.

Zbrani podpisi po njegovem mnenju jasno kažejo voljo občanov, da župan nemudoma začne s postopki izgradnje nove devetletke. »Šolo potrebujemo in župana že od leta 2010 na to opozarjam. Generacija, ki je takrat napolnila predšolsko vzgojo je zrasla in tudi ostale populacije so močne. To ni edini problem, ki je pokazal, da je naša šola premajhna. Težava je tudi v tem, da je vse več otrok z odločbami, da imamo kar številčno romsko populacijo, ki obiskuje šolo, kar je zelo dobro. Prihaja do tega, da romski otroci dlje časa hodijo v šolo, kar posledično v skladu z normativi pomeni, da so razredi manj številčni, zato nam dejansko primanjkuje razredov,« pravi Kaplan, sicer tudi predsednik sveta staršev in sveta zavoda.

Edina rešitev, kot pravi, je, da občina čimprej postavi novo devetletko v Trebnjem, do takrat pa bi lahko problematiko reševali z modularno gradnjo. »Potem ko bo ta odslužila svoj namen, se jo lahko koristi še naprej za reševanje prostorske stiske na področju predšolske vzgoje,« še dodaja Kaplan, ki je županu tudi predstavil 16 razlogov za gradnjo nove osnovne šole.

OBČINA SE NAGIBA K DOZIDAVI PODRUŽNIČNE ŠOLE V DOLENJI NEMŠKI VASI

Župan se zaveda, da se prostorska stiska v osnovni šoli, ki je bila namensko grajena za osemletko, povečuje in v prihodnjih letih bo po njegovih besedah potrebno dograditi novo šolo. »Najbolj upravičeno bi bilo, da jo dogradimo v Dolenji Nemški vasi, kjer je že podružnična osnovna šola. Pričakujemo, da bi s tem pridobili po dva oddelka na razred,« meni Kastelic. Na občini so razmišljali tudi o nadzidavi trebanjske osnovne šole, a se je, kot pravi župan, pokazalo, da zgornja plošča potem ne bi zagotavljala ustrezne nosilnosti in varnosti. Če bi hoteli to izboljšati, pa bi na koncu precej podražilo projekt.

Prostorska stiska ni nastala samo zaradi velikega števila učencev, kajti pred leti je imela šola že več učencev, je pred dnevi za Dolenjski list poudaril ravnatelj Rado Kostrevc. Zavedati se je treba tudi, da je bila šola zgrajena za potrebe osemletke, njen program pa je bil po vsebinski in tudi po organizacijski plati precej drugačen od današnje devetletke, ki je prinesla ogromno sprememb v načinu izobraževanja. Učiteljem primanjkuje strokovnih prostorov, ostali pa so tudi brez zbornice, še dodaja ravnatelj.

O ostalih točkah na seji pa podrobneje v naslednji številki Dolenjskega lista.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija

























starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Miha83 Populizem brez primere 2h nazaj Oceni Trebnčan Rodnost upada, ti gredo pa graditi nove osnovne šole... Preglej samo prijavljene komentatorje