Po polovici lige za prvaka na prvem mestu

12.4.2018 | 09:35

Marko Jošilo je sinoči dosegel trojnega dvojčka. (Foto: I. V., arhiv DL)

Šentjur - Košarkarji Krke so v 7. krogu lige Nova KBM za prvaka premagali Šentjur z 89:83 (18:16, 38:31, 63:59). Novomeščani so tako vodilna ekipa po prvem delu lige Nova KBM za prvaka. V prvih sedmih krogih so zabeležili šest zmag in en poraz.

Krkaši, ki so sinočnje gostitelje premagali prvič letos, so vodili praktično vso tekmo in na koncu zasluženo zmagali, Marko Jošilo pa je s 17 točkami, 15 skoki in 13 podajami dosegel prvega trojnega dvojčka v ligi Nova KBM v tej sezoni.

Domači trener Simon Petrov je, kot piše na spletni strani KK Krka, po tekmi povedal: »Zadovoljen sem, da nadaljujemo z nizom zmag in da nam je uspelo zmagati na vročem parketu v Šentjurju. Šentjur je sila neugodna ekipa, kar so dokazali z dvema zmagama proti nam in tudi tokrat so nam bili zelo blizu. Na koncu smo imeli tudi nekaj sreče, vendar pa je bilo vseeno ključno, da smo uspeli prebroditi vse težave, ki smo jih imeli med tekmo, in obdržali zbranost do konca.«

Liga Nova KBM za prvaka se bo nadaljevala konec tedna, Novomeščane v soboto čaka gostovanje prav pri Sixt Primorski v Kopru.

* Dvorana OŠ Hrušovec, gledalcev 200, sodniki: Krejić, Milanović (oba Kranj), Savić (Ljubljana).

* Šentjur: Rizman 3, Allen 19 (5:7), Pešič 15 (7:9), Williams 15 (2:2), Jurček 7 (2:2), Popadić 4 (2:2), Bolčina 17 (7:8), Rojko 3 (1:3).

* Krka: Marinelli 20 (4:5), Bratož 7 (1:2), Cinac 10, Dimec 18 (2:4), Đapa 2 (0:2), Jošilo 17 (5:6), Zagorac 4, Kovačevič 11 (2:2).

* Prosti meti: Šentjur 26:33, Krka 14:21.

* Met za tri točke: Šentjur 7:20 (Williams 3, Allen 2, Jurček, Rizman), Krka 7:20 (Kovačevič 3, Cinac 2, Marinelli 2).

* Osebne napake: Šentjur 25, Krka 28.

* Pet osebnih: Cinac (40.).

M. Ž.