Prostorski načrt še v aprilu

12.4.2018 | 13:30

Župan Srečko Ocvirk in direktor občinske uprave Zvone Košmerl (Foto: M. L.)

Direktorica Centra (za socialno delo Sevnica Danica Božič (tretja z leve) je poročala o pomoči na domu. Foto: M. L.)

Direktor podjetja Komunala Sevnica Mitja Udovč (v drugi vrsti) je predstavil revidirano poročilo podjetja. (Foto: M. L.)

Sevnica - Sevniški občinski svetniki so na včerajšnji seji razpravljali o spremembah občinskega prostorskega načrta. Pred sprejetjem tega načrta bo imelo zadnjo besedo ministrstvo za kmetijstvo, manjka namreč samo še njegovo soglasje v zvezi z urejanjem prostora v občini Sevnica v luči tokratne spremembe občinskega prostorskega načrta.

Občina bo v naslednjih dneh usklajevala svoje poglede s pogledi ministrstva. Pri tem bo zagovarjala stališče, ki ga je včeraj med še nekaterimi drugimi sprejel občinski svet, da morajo soglasodajalci upoštevati lokalne značilnosti v prostoru. To pomeni med drugim, da so na vinogradniških območjih vinogradi majhni in da ob takih vinogradih ljudje gradijo zidanice. Spremenjeni prostorski načrt bodo po pričakovanjih župana Srečka Ocvirka sprejeli proti koncu aprila.

Svetniki so obravnavali tudi predlog pravilnika o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam in mladim investitorjem za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš.

Občinski svet je obravnaval tudi pomoč na domu, ki jo izvaja center za socialno delo. Posamezni svetniki so predlagali, naj občina razvija in podpira tudi v prihodnje to socialno dejavnost. Dnevno varstvo starejših je zelo primerna oblika, kot so menili v razpravi, zato ga morajo na tem območju krepiti.

Svetniki so poslušali tudi poročilo o poslovanju podjetja Komunala Sevnica.

M. L.

Galerija