Rebalans zaradi obnove cest in izgradnje vodovoda

12.4.2018 | 14:30

Šentrupertski občinski svetniki so na včerajšnji seji precej časa namenili dogajanju v zvezi s predvidenim lesno-predelovalnim centrom.

Direktorica občinske uprave Mateja Jazbec in župan Rupert Gole

Šentrupert - Občinski svet občin Šentrupert je na včerajšnji seji potrdil prvi rebalans letošnjega proračuna, ki je bil potreben predvsem zaradi treh investicij, in sicer rekonstrukcije dela lokalne ceste Hrastno-Hom, obnove dela javne poti na Ravnah in gradnje vodovoda v naselju Brinje. Vsi trije načrtovani projekti v skupni vrednosti 200 tisoč evrov bodo sofinancirani iz naslova 23. člena zakona o financiranju občin, zato so dobili svojo proračunsko postavko.

Za rekonstrukcijo in asfaltiranje približno 700 metrov dolgega odseka občinske ceste Hrastno-Hom bo potrebnih 70.000 evrov, za približno 650 metrov dolg odsek občinske javne poti na Ravnah, kjer bodo položili tudi kanalizacijske cevi za meteorno odvodnjavanje 60.000 evrov, skoraj 70.000 evrov pa bodo namenili za izgradnjo novega cevovoda za oskrbo naselja Brinje z vodo, trasa je dolga nekaj več kot 900 metrov.

»V letošnjem letu bomo s tema dvema rekonstrukcijama delov odseka lokalne ceste na Hrastnem in javne poti na Ravnah izboljšali tehnične karakteristike ceste, kar bo za občane pomenilo predvsem varnejšo vožnjo. Za naselje Brinje je to tudi zelo pomembna investicija, kajti z novim vodovodom bomo zagotovili v tem naselju trajno, bolj ekonomično in predvsem varno vodooskrbo,« pravi direktorica občinske uprave Mateja Jazbec.

Svetniki so včeraj potrdil tudi predlog zaključnega računa za minulo leto. Občina je od načrtovanih nekaj več kot štirih milijonov evrov uresničila skoraj 3,3 milijona evrov prihodkov, kar pomeni skoraj 81-odstotno realizacijo proračuna, od načrtovanih skoraj štirih milijonov evrov odhodkov pa je porabila 3 milijone evrov, kar pomeni okoli 75-odstotno realizacijo.

V Svet zavoda Zdravstvenega doma Trebnje so imenovali Ružo Brcar, v Svet zavoda Knjižnice Pavla Golie Trebnje pa Jano Barbo Jerko. Potrdili so tudi nove cene vrtca, ki bodo veljale od prvega maja letos, in sicer so te višje za dober odstotek za vse oddelke.

Občinski svet je tudi sprejel pobudo za dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN) na območju lesno-predelovalnega centra Puščava, in sicer so s sklepom predlagali, da se na tem območju prepovedo dejavnosti zbiranja, skladiščenja ali predelave nevarnih in nenevarnih odpadkov. Kot je pojasnil župan Rupert Gole, so z zbiranjem pobud za spremembo in dopolnitev OPN že zaključili, zato se ta pobuda občinskega sveta uvršča kot izjema. Ko bo pripravljen osnutek dopolnjenega OPN, ga bodo poslali vsem nosilcem urejanja okolja za pridobitev njihovih mnenj oziroma smernic.

Na občini predvidevajo, da jih bodo dobili do jeseni, a po njihovih izkušnjah se lahko precej zavleče. Ko bodo dopolnjen osnutek OPN dobili nazaj, bo šel ta nato v javno razgrnitev, v sklopu katere bo tudi javna razprava. Na njej bodo lahko občani podali morebitne pripombe na že predlagane pobude, novih pa ne bodo mogli vlagati.

Podrobneje o dogajanju v zvezi z lesno-predelovalni centrom Puščava pa v naslednji številki Dolenjskega lista.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija