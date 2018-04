Roparja straške banke še iščejo, policija prosi za pomoč

12.4.2018 | 12:40

Včeraj je bilo v Straži izredno stanje (Foto: M. M., arhiv DL)

Kot smo že poročali je včeraj okoli 9. ure je prišlo do ropa banke v Straži. Iz PU Novo mesto so danes sporočili, da naj bi po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih dva moška vstopila v banko in od uslužbenke zahtevala denar. Grožnje je eden od njiju podkrepil s predmetom, podobnim pištoli, oblečena pa sta bila v temnejša oblačila, na glavi sta imela čepice in sončna očala. Ko jima je uslužbenka izročila denar, sta peš pobegnila v smeri proti Soteski. V ropu ni bil nihče poškodovan.

Policisti in kriminalisti so takoj začeli izvajati aktivnosti in nadaljujejo s kriminalistično preiskavo, da bi izsledili storilca. Prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o storilcih in okoliščinah ropa, da jim to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon 080-1200.

44-letnemu nasilnežu prepovedali približevanje

Metliški policisti so v večernih urah posredovali zaradi nasilja v družini. Zaščitili so žrtve in 44-letnemu nasilnežu, ki je izvajal fizično in psihično nasilje nad partnerko izrekli ukrep prepovedi približevanja. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Nasilneža bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Vlomil v gostinski lokal

V Črnomlju je med torkom in sredo nekdo skozi okno vlomil v gostinski lokal in iz blagajne odnesel menjalni denar.

Škode za 3000 evrov

V noči na sredo so v Trebnjem neznanci vlomil v ograjen skladiščni prostor in odnseli lesene zabojnike z železnimi ploščami in profili. Škode je za okoli 3000 evrov.

Prijeli 24-letnega tatu

Črnomaljski policisti so v noči na sredo v Črnomlju izsledili 24-letnega osumljenca, ki je pred tem v kraju Grič pri Dobličah ukradel motorno kolo. Motorno kolo so zasegli, osumljenca pa odpeljali v prostore za pridržanje. Ovadili ga bodo zaradi kaznivega dejanja odvzema motornega vozila.

Pijan vijugal in prehiteval po avtocesti

Nekaj po 17. uri je več voznikov policiste opozorilo na nevarno vožnjo voznika avtomobila, ki naj bi na avtocesti večkrat zapeljal na bankino, nevarno menjaval prometne pasove in prehiteval po odstavnem pasu. Policisti so se takoj odzvali, kršitelja izsledili in ustavili ter mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 31-letni voznik je imel v litru izdihanega zraka 0,83 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Štirje Pakistanci nezakonito čez mejo

Črnomaljski policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje včeraj dopoldne v Ziljah prijeli štiri državljane Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Tujci so zaprosili za mednarodno zaščito in so jih po zaključenih policijskih postopkih odpeljali v azilni dom.

M. Ž.