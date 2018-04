Intersocks gradi novo tovarno in zaposluje

12.4.2018 | 20:25

Foto: spletna stran podjetja Intersocks

Kočevje - Kočevsko podjetje Intersocks, tovarna nogavic, je po več kot 25-letni prisotnosti na Kočevskem začelo graditi nov proizvodni obrat, je poročala STA. Naložba naj bi v prvem delu dosegla štiri milijone evrov. Novo tovarno bodo tako v procesu pletenja kot tudi konfekcije opremili z najsodobnejšo tehnologijo za izdelavo vrhunskih športnih nogavic.

Iz podjetja so sporočili, da so začeli zaposlovati in izobraževati nekatere ključne kadre, v prihodnjih letih pa računajo na zaposlitev večjega števila delavcev. Kot so povedali za STA, naj bi v treh letih postopno zaposlili skupaj 50 ljudi.

Nov proizvodni obrat gradijo ob lastnem distribucijskem skladišču na Reški cesti v Kočevju. Nova tovarna bo skupaj s 450 kvadratnih metrov velikimi tehničnimi pisarnami pokrivala nekaj več kot 3500 kvadratnih metrov. Gradnjo nameravajo končati oktobra in v prvi polovici meseca tudi odpreti obrat. Tovarno gradi podjetje Obnova Kočevje.

V novem obratu bodo proizvodnjo razdelili na dva dela. V prvem bo delovala sodobna pletilnica nogavic, ki bo povezana z avtomatiziranim procesom konfekcije. Sprva računajo na manjši obseg proizvodnje, nato nameravajo postopno širjenje proizvodnih linij nadaljevati do polne zasedenosti.

Podjetje Intersocks je sicer v Kočevju prisotno od leta 1992, ko začeli manjšo konfekcijo, velik mejnik pa je leta 2004 predstavljala selitev sedeža podjetja iz Italije v Kočevje.

Intersocksovo poslovanje v Sloveniji v zadnjih 15 letih »stalno in stabilno raste«. Lani so zabeležili 37,3 milijona evrov čistega prihodka in hkrati po nerevidiranih podatkih ustvarili 1,7 milijona evrov čistega dobička. Večji del dobička namenjajo naložbam in razvoju, razlika gre v poslovne rezerve, so dodali. Kočevski Intersocks je sicer del skupine Intersocks, ki je vodilni svetovni oblikovalec in prodajalec visokokakovostnih nogavic.

Glede novega obrata so še zapisali, da želijo z arhitekturo in oblikovanjem njegovega pročelja oz. z uporabo lesa novo zgradbo približati krajini in zabrisati vtis strogega industrijskega značaja. Po končani naložbi bodo poskrbeli tudi za okolico in vzdolž tovarne za nadomestitev odsluženega ter posekanega drevoreda.

STA, M.Ž.