Ekipa osnovne šole Vavta vas na državno tekmovanje

12.4.2018 | 16:00

Zmagovalna ekipa prve pomoči osnovne šola Vavta vas (Foto: OZRK Novo mesto)

Vsi udeleženci regijskega tekmovanja

Novo mesto - Območno združenje Rdečega križa Novo mesto je danes v dvorani Leona Štuklja pripravilo 12. regijsko tekmovanje ekip prve pomoči dolenjskih in belokranjskih osnovnih šol. Prvo mesto in s tem nastop na državnem tekmovanju, ki bo 12. maja na Debelem rtiču, je osvojila ekipa osnovne šole Vavta vas. Zmagovalno ekipo sta pripravljala mentor Robi Ogulin in učitelj prve pomoči Aleš Jakše.

Drugi so bili učenci osnovne šole Metlika, tretji osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj in četrta ekipa osnovne šole Dr. Pavla Lunačka iz Šentruperta.

»Člani ekip so reševali teste iz prve pomoči in zgodovine RK ter tekmovali na treh različnih situacijah nesreč, kjer so reševali poškodovane. Nesreče so prikazovale mogoče poškodbe, ki se lahko zgodijo v prometni nesreči, na zabavi ob pretepu in ob udaru strele,« je sporočila sekretarka OZRK Novo mesto Barbara Ozimek in dodala, da je lani bila prvak ekipa prve pomoči iz osnovne šole Šmarjeta, zato si tudi letos nadejajo dobrega rezultata.

M. Ž.