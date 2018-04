Sporna marketinška poteza dimnikarja? Ne, nič mu ne morejo!

13.4.2018 | 09:20

Dimnikarji se vsak na svoj način borijo za stranke. Fotografija je ilustrativna. (Foto: B. Dušič Gornik, arhiv DL)

Brezova Reber - Vprašanja in zapleti okoli izvajanja dimnikarskih storitev se redno pojavljajo v naših rubrikah. Tokrat se je na nas obrnila bralka z Brezove Rebri v žužemberški občini, saj jo je v nabiralniku pričakalo zanimivo obvestilo dimnikarja.

»Na obvestilu je pisalo, da je gospod ta in ta, moj dosedanji dimnikar, zbolel in da nekaj časa ne bo mogel opravljati storitev. V nadaljevanju je pisalo, da je podpisani po pogodbi prevzel odgovornost za opravljanje dimnikarskih storitev bolnega dimnikarja. Poleg je bil tudi datum, kdaj bo v naši vasi, in kontaktna številka. Vse lepo in prav, če bi bil moj dosedanji dimnikar tisti, ki je bil na listku naveden, da je zbolel, pa ni. Takoj sem poklicala svojega dimnikarja, ki je seveda povedal, da je z njim vse v redu. Je to sploh dopustno in zakonito, da si dimnikarji takole prevzemajo stranke?« se je glasilo vprašanje naše sogovornice.

NE MOREJO UKREPATI

Obrnili smo se na ministrstvo za okolje in prostor in iz njihove službe za odnose z javnostmi dobili odgovor, da je Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) s tem primerom seznanjena. »Dimnikar, ki naj bi bil bolan, je medtem prenehal opravljati dimnikarske storitve. V zvezi s tem ni bil začet inšpekcijski postopek. Za takšen primer niso zagrožene sankcije. Takšna praksa bi lahko bila sporna, vendar predpisi o dimnikarskih storitvah tega ne urejajo in ni možnosti inšpekcijskega ukrepanja.«

Zanimalo nas je tudi, koliko lastnikov kurilnih naprav je dejansko izkoristilo možnost in so si sami izbrali izvajalca dimnikarske storitve. Izvedeli smo, da omenjena inšpekcija nima podatkov o tem, ocenjujejo pa, da je ta delež majhen, največ 5 odstotkov.

In kakšne kršitve zaznavajo pri izvajalcih? »Pri nekaterih izvajalcih storitev so bile ugotovljene določene nepravilnosti v zvezi z vodenjem evidenc in nekatere pomanjkljivosti pri opremi. Pri dosedanjih nadzorih ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, zaradi katerih bi pristojnemu organu predlagali odvzem dovoljenja.«

Članek je bil objavljen v Dolenjskem listu 5. aprila 2018.

Janja Ambrožič



Komentarji (1) 1m nazaj Oceni neevedni Neverjetno je že to,da mora za ta posel biti napisano v dimnikarskih predpisih?! To je že samo po sebi prekršek,čeprav samo jasen poskus PREVARE!!!-še en dokaz,da Smo Banana Republlika !