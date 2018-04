30 let gradiških salamarjev, jutri 12. salamijada doline šentjernejske

13.4.2018 | 08:10

Letošnja salama velikanka. Jutri bodo obiskovalci 12. salamijade doline šentjernejske ugibali njeno težo. Na sliki: Vinko Sajtl, Jože Fabjan, Franci Luzar in Milan Jakše.

Gradišče pri Šentjerneju - Salamarska sekcija Turističnega društva Zvon iz Gradišča deluje tri desetletja. Člani, v glavnem ljubiteljski salamarji, se te dni vneto pripravljajo na 12. salamijado doline šentjernejske, ki bo jutri ob 20.30 v Gostišču Pri Slavcu v Gorenjem Maharovcu, saj bodo zraven obeležili jubilej. Obljubljajo tudi kulturni program in že kar tradicionalno nagradno igro.

Tudi za letošnji jubilej so namreč kot že zadnje desetletje v Gradišču naredili salamo velikanko, kot običajno iz 80 odstotkov svinjskega in govejega mesa ter 20 odstotkov slanine, in v soboto bodo ugibali njeno dolžino. Kot vse doslej, se tudi ta suši in zori v Fabjanovi kleti, saj nihče drug nima tako visoke.

SALAME VELIKANKE

Salame velikanke so njihova posebnost. Obiskovalci namreč s stavnim lističem, za katerega odštejejo dva evra, na prireditvi ugibajo dolžino ali težo te salame - zadnja leta bolj slednjo. Komur uspe oz. se rezultatu najbolj približa, domov odnese salamo velikanko! Koliko je smeha in zabave!

Jože Fabjan

Kot pravi mentor salamarske sekcije Jože Fabjan, se je že zgodilo, da so pravo dolžino uganili kar trije - iz zagate so se rešili, da so salamo razrezali na tri enake dele in vsi so domov odšli zadovoljni. Največja salama do sedaj je imela 3,25 metra, najtežja pa kar 9,5 kilogramov!

PETELINJE SALAME

V Fabjanovi kleti - krasen pogled, nebeške vonjave...

Posebnost gradiških salamarjev pa so tudi petelinje salame, edinstvene v Sloveniji. Petelin je vendar zaščitni znak šentjernejske občine, imajo ga v grbu, in zakaj ne bi imeli še petelinjih salam! Milan Jakše je prvič prispeval kakih osem domačih petelinov, ki jih je zredila mama Martina, in so poskusili. Recept so si izmislili kar sami - pol mesa je petelinjega (v glavnem prsa), pol pa svinjskega. Dodali so še nekaj slanine, pa seveda začimb, vse naredili na roke in uspelo je, kajti material je res prvovrsten, saj so živali krmljene z domačo krmo.

Petelinje salame, za katere vlada veliko zanimanje, so postale stalnica in njihov zaščitni znak, seveda zanje vsak član prispeva po nekaj petelinov. Veseli so, da so petelinje salame, čeprav so malo drugačne od klasičnih - bolj svetle barve in malo »lažje« - konkurenčne in vedno dobro ocenjene ter se na tekmovanjih znajdejo med prvo četrtino.

Sicer pa več o zanimivi druščini gradiških salamarjev, ki medse ne vzame kar vsakogar, ampak mora izpolnjevati določene pogoje, ter o njihovih aktivnostih in načrtih v novi številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

