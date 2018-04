Letos izjemoma kar pet občinskih priznanj

13.4.2018 | 10:15

Občinski svetniki in svetnice so včeraj soglasno sprejeli skoraj vse točke dnevnega reda aprilske občinske seje.

Anita Avbar, predsednica Nadzornega odbora Občine Straža

Po besedah župana Dušana Krštinca (ob njem direktorica občinske uprave Tea Urbančič Kavšček) so imeli lani kar 2,8 milijona evrov investicijskih odhodkov.

Straža - Straški občinski svetniki in svetnice so na včerajšnji seji med drugim sprejeli zaključni račun lanskega občinskega proračuna, se seznanili s poročilom Nadzornega odbora za leto 2016, potrdili prejemnike občinskih priznanj in govorili o reševanju prostorske stiske osnovne šole ter vrtca v Vavti vasi.

Iz zaključnega računa izhaja, da so imeli lani 4,2 milijona evrov prihodkov in 4,7 milijona evrov odhodkov, tako da so leto zaključili z dobrimi 500.000 evri primanjkljaja. »Občinska uprava je imela lani res veliko dela, tudi zaradi večjih investicij. Najemali smo tudi likvidnostne kredite, a do konca leta vse sanirali,« je med drugim povedal župan Dušan Krštinc in dodal, da so imeli lani 2,8 milijona evrov investicijskih odhodkov. Zaključni račun so svetniki in svetnice soglasno sprejeli.

V nadaljevanju so se med drugim seznanili z lanskim poslovanjem in načrti za letos tako domače OŠ Vavta vas kot Knjižnice Mirana Jarca, poročilo nadzornikov za leto 2016 pa je podala njihova predsednica Anita Avbar. Iz njega med drugim izhaja, da je Nadzorni odbor (NO) pregledal nakup poslovnega prostora Tuš oktobra 2015, za kar je občina najela kredit, najemnina trenutnih najemnikov pa je več kot trikrat nižja od obroka kredita. Zato je bil nakup po mnenju NO negospodaren, za nadzornike pa je sporno tudi pavšalno plačevanje dobrih 500 evrov mesečno za odvetniške storitve. »Občina mora plačevati dejansko opravljene storitve, ne pa pavšalov,« je menila Avbarjeva, saj opravljene storitve iz izdanih računov odvetnika Mitje Jeleniča Novaka niso razvidne, račune izdaja na podlagi pogodbe z občino, brez odgovora pa so nadzorniki ostali tudi pri vprašanju njegovega sorodstvenega razmerja z županom. Župan je na seji povedal, da teh zadev ne misli pojasnjevati, saj se držijo zakona o preprečevanju korupcije in dobro vedo, s kom smejo ali na smejo poslovati, da občina razmišlja o spremembi omenjene pogodbe, zavrnil pa je tudi oceno o negospodarnem nakupu nepremičnine, saj da tovrstna ocena sploh ni naloga NO. O nakupu in najemih ter prihodnosti objekta v središču mesta so svetniki kasneje še razpravljali, pa tudi o javnem dostopu do poročil NO, a bomo o tem podrobneje poročali v tiskanih izdajah Dolenjskega lista.

V časopisu bomo več prostora namenili tudi načrtom glede reševanja prostorske stiske šole in ostalih razpravah na včerajšnji seji. Tu dodajmo le, da so znani letošnji prejemniki občinskih priznanj, ki jih bo letos kar pet.

Priznanje Alojzija Pirca (področje društvenega, humanitarnega in družbeno-političnega dela) bodo podelili Rozini Kum, priznanje Jožeta Kneza (področje gospodarstva, podjetništva in obrti) Branku Vidmarju, priznanje Franca Červana (področje športa) Branetu Dularju (posthumno) ter priznanje Jožeta Dularja (področje kulture) Mitji Bukovcu in Andreju Šenici. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki ji predseduje Dušan Dular, se je letos odločila za več priznanj, saj so bili štirje nagrajenci za občinsko priznanje že med lanskimi predlogi, prejeli pa so tudi še dva nova. Enega so sicer izločili, saj do občinske seje niso pridobili soglasja kandidata.

Mirjana Martinović

