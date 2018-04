Minister Židan obiskal kmete v Suhi krajini

13.4.2018 | 11:25

Žužemberški župan Franc Škufca, državna sekretarska na kmetijskem ministrstvu Tanja Strniša in kmetijski minister Dejan Židan

Posveta so se udeležili številni lastniki kmetij.

Žužemberk - Zaradi kraških značilnosti je na območju Suhe krajine kmetovanje težko, kajti teren je razgiban, povrhu vsega pa imajo kmetje parcele v številnih kosih, je dejala državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Tanja Strniša, ki se je včeraj v Žužemberku skupaj z ministrom Dejanom Židanom udeležila posveta o trenutnem stanju kmetijstva, na katerega so prišli tudi lastniki kmetij s tega območja.

»Kmetije v Suhi krajini niso zaokrožene, zato bi bilo treba naredit komasacije, zaokroževanje in menjave zemljišč. S tem bi bila paša lažja in bolj ekonomična,« je poudarila Strnišatova. Dejala je, da si želijo, da bi kmetijstvo tukaj ostalo vsaj v takšnem obsegu, kot je sedaj, da ne bo prišlo do nadaljnjega zaraščanja območja. Po njenih besedah so kmetijske dejavnosti v Suhi krajini raznolike, zagotovo pa je živinoreja prva panoga.

Na posvetu so izpostavili predvsem problematiko tamkajšnjih kmetovalcev in se dotaknili trenutnega stanja. »Zadnji dve leti sta za slovensko kmetijstvo težki, ker se naravne nesreče vrstijo leto za letom. Ukrepamo tako, da zagotavljamo likvidnost z zelo hitrimi izplačili in izjemno dobro črpamo evropski denar,« je dejal Židan in dodal, da država z različnimi ukrepi spodbuja kmetijstvo. »Pomagamo s plačili za območja z omejenimi možnostmi za kmetovanje ali tako imenovanimi OMD plačili. To pomeni, da kmetom, ki kmetujejo na takšnih območjih, del dodatnih stroškov refundiramo. Za lansko leto smo plačila OMD izplačali že v lanskem letu,« je med drugim pojasnil minister in predstavil tudi prihodnje usmeritve nove kmetijske politike. »Pogovori o novi kmetijski politiki že potekajo. Ena glavnih usmeritev slovenske države je, da imamo dodatna financiranja za področja, kjer se težko kmetuje. Takšnih področij pa je v Sloveniji 75 odstotkov.«

»Počaščeni smo, da sta našo občino, kjer je kmetijstvo oteženo, obiskala minister in državna sekretarka. Tako smo lahko iz prve roke slišali, kaj je bilo na področju kmetijstva doslej narejenega in kakšne so usmeritve za naprej. To je predvsem za takšen način kmetovanja, kot ga imamo v občini Žužemberk, zelo pomembno,« je povedal župan Franc Škufca.

Pred posvetom sta minister in državna sekretarka obiskala tudi kmetijo mladega prevzemnika Milana Kelšina.

Besedilo in fotografije: R. N.

