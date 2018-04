Dan odprtih vrat na OŠ Maksa Pleteršnika

13.4.2018 | 10:15

Pišece - V soboto, 7. aprila, smo imeli v Pišecah prav poseben dan. Čeprav je bila delovna sobota, smo z veseljem vsi prišli v šolo, tudi naši starši, saj nas je čakal dan, poln presenečenj.

Najprej so kar učenci svojim staršem pripravili program za roditeljski sestanek. Na zelo zanimiv način so predstavili osem krogov odličnosti, ki se jih trudimo vsak dan živeti in vplesti v naše delo na šoli. Sledilo je odprtje fotografske razstave g. Lipeja. Na fotografijah smo se lahko spomnili na čas, ko se je gradila oz. obnavljala naša šola. Po malici smo se razdelili v šest skupin, kajti čakalo nas je šest zanimivih postaj. Preizkusili smo se v atletskem poligonu, v borilnih veščinah, v igrah z žogo, v veslanju in kolesarjenju, vmes se okrepčali z zdravimi napitki, si ogledali vozila gasilcev in se dvigovali z lestvijo v košari, zanimiva pa je bila tudi policijska postaja, kajti na obisk je prišel tudi eden od njihovih psov. Ekipa Zdravstvenega doma Brežice je poskrbela, da so starši in drugi obiskovalci dobili nekaj koristnih nasvetov glede zdravja, prav tako so si lahko izmerili pritisk in holesterol.

Veseli, da smo preživeli lepo sončno soboto v dobri družbi, izven učilnic, smo se poslovili in se odpravili novim dogodivščinam naproti.

Učenci in kolektiv OŠ Pišece,

foto: Mirjana Lipej

