Eko dan na Osnovni šoli Jožeta Gorjupa

13.4.2018 | 10:30

Kostanjevica na Krki - Prva aprilska sobota je bila na številnih slovenskih šolah delavna, tudi v Kostanjevici na Krki, kjer so na Osnovni šoli Jožeta Gorjupa pripravili Eko dan. V sodelovanju z družbo Kostak so učenci svoj dan posvetili pitni in odpadni vodi, ravnanju z odpadki in čiščenju okolice.

Kako pravilno ločevati in odlagati odpadke, kako odpadke ponovno uporabiti, od kod prihaja pitna voda, kako odgovorno ravnati z njo ter kaj se z vodo dogaja, ko odteče v kanalizacijo, so spoznavali učenci Osnovne šole Jožeta Gorjupa iz Kostanjevice na Krki, ki so sobotno dopoldne preživeli na eko delavnicah in čistili okolico.

Eko dan so na kostanjeviški osnovni šoli pripravili v sodelovanju z družbo Kostak. Učenci so si tako lahko ogledali vodno postajo s praktičnim prikazom vodovodnega in kanalizacijskega sistema, ki je sicer po navadi skrit pred pogledom in le redko se zavedamo, kakšno zapleteno pot voda preteče, preden pride do pipe in kako njena pot teče naprej do čistilne naprave.

Kako pridobivamo pitno vodo, so si ogledali učenci višjih razredov, ki so obiskali vodni vir Jama. Spoznali so, kakšni postopki so potrebni, da se pripravi zdravstveno ustrezna pitna voda in kakšno delo opravlja filtrirna naprava pri zajetju.

Mlajši učenci so si z zanimanjem ogledali ter se tudi povzpeli na smetarski kamion, pod budnim očesom Kostakovih delavcev pa so se preizkusili tudi v svojem poznavanju ločevanja odpadkov.

Poleg tega so učenci ob obisku vodnega agenta merili svojo porabo pitne vode, iz odpadnih plastenk izdelovali hranilnike, tekmovali v eko kvizu ter izdelovali hranilnike iz odpadnih plastenk. Najmlajši učenci pa so spoznali strokovnjakinjo za ločevanje odpadkov, veverico Vito, ki jih je obiskala v razredu in povedala svojo zgodbo o prepirljivih smeteh.

Vsi učenci so se udeležili čistilne akcije pobiranja odpadkov v okolici šole in ob poti do vodnega vira Jama in starejši učenci so ob tem ugotavljali, da se je število odpadkov v zadnjih letih precej zmanjšalo. V zaključku druženja so ob šolski stavbi učenci posadili drevo ginko, ki ga je darovala družba Kostak in predstavlja simbolno dejanje vztrajnosti in trdnosti v skrbi za naše življenjsko okolje.

Sabina Žibert, Kostak d. d.

