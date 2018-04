Učenci novinarskega krožka OŠ Sevnica na druženju s Sopotniki

13.4.2018 | 10:50

Sevnica - V petek, 6. aprila, smo se učenci novinarskega krožka OŠ Sava Kladnika Sevnica odpravili v Mladinski center Sevnica, kamor nas je povabila koordinatorica Zavoda Sopotniki.

Za dobrodošlico sta poskrbela harmonikaša Aleš in Blaž; pogled na ostale udeležence pa nam je razkril, da nas čaka prijetno medgeneracijsko druženje. V začetku srečanja nas je pozdravila koordinatorica, Klaudija Cigole, ki nas je spodbudila, da smo se predstavili na malo drugačen način. Razdelila nam je lističe z vprašanji, ki smo jih mi, mladi novinarji, zastavili starejšim občanom (uporabnikom brezplačnih prevozov) in prostovoljcem. V pogovorih smo izvedeli marsikaj zanimivega in poučnega: predvsem pa smo spoznali, da lahko preprosta dejanja (prevozi) lepšajo vsakdan tako uporabnikom kot prostovoljcem. Nato nas je gospa Klavdija povabila k soustvarjanju skupnega izdelka: na sredi omizja je bilo namreč pripravljeno platno z obrisom občine Sevnica in veliko črko S, ki označuje Sopotnike. Logotip smo prelepili s svetlečimi kamenčki in dodali oblačke, na katere smo zapisali misli in mnenja intervjuvancev. Med zabavno in ustvarjalno aktivnostjo so nas pogostili z okusnim čajem in piškotki. V zelo prijetnem vzdušju smo klepetali o naših dnevnih zadolžitvah in poteku delovnega dne ter ugotovili, da imajo tudi starejši veliko različnih dejavnosti.

Dopoldne smo sklenili s pesmijo in skupno fotografijo, ki nas bo spominjala na obeležitev prve obletnice Sopotnikov v Sevnici. Koordinatorica se nam je zahvalila za sodelovanje in nam podelila zahvale. Preden smo čisto zares pomahali v slovo, smo odigrali še igro namiznega nogometa in se polni lepih vtisov in novih spoznanj vrnili k pouku.

Novinarski krožek krožka OŠ Sava Kladnika Sevnica

