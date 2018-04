Proračun za naslednje leto pod streho

Tudi svetniki občine Mokronog-Trebelno so dali soglasje k zadolžitvi Komunale Trebnje za gradnjo poslovno-logističnega centra.

Mokronog - Svetniki občine Mokronog-Trebelno so včeraj na seji potrdili prvi rebalans letošnjega proračuna, ki predvideva 4,1 milijona evrov prihodkov, za skoraj milijon evrov več pa bo odhodkov. Polovico denarja bodo namenili investicijam, med katerimi je največja gradnja Športnega centra Trebelno in prizidka k tamkajšnji podružnični šoli, ki naj bi jo končali do konca avgusta.

Sprejeli so tudi predlog proračuna za leto 2019, ki so ga po decembrski seji poslali v javno razpravo. Kot je povedala direktorica občinske uprave Mojca Pekolj, pripomb in predlogov ni bilo. Za leto 2019 občina predvideva okoli 3,5 milijona evrov prihodkov in približno toliko odhodkov. Župan Anton Maver je dejal, da so v proračun vključili večino, kar so se s svetniki pogovarjali. »A zagotovo bo pred začetkom leta 2019 deležen sprememb in takrat ga bomo z rebalansom uskladili.«

Svetniki so imeli na mizi tudi zaključni račun proračuna za leto 2017. Na prihodkovni strani je bila realizacija 90,3-odstotna, na odhodkovni pa 78,8-odstotna. Od načrtovanih 3,4 milijona evrov prihodkov so jih tako realizirali skoraj 3,1 milijona evrov, od načrtovanih 3,5 milijona evrov odhodkov pa so jih realizirali 2,8 milijona evrov. »Začetek gradnje športnega centra in prizidka k podružnični šoli na Trebelnem, ki se je začela jeseni, je osrednji investicijski strošek preteklega in letošnjega leta. Dela tečejo po načrtih in bodo zaključena pred novim šolskim letom. Poleg tega pa smo lani za vzdrževanje in naložbe na cestnem področju namenili še skoraj 360 tisoč evrov,« je osrednje investicije v letu 2017 strnila direktorica občinske uprave.

Po Mirni, Trebnjem in Šentrupertu so tudi v Mokronogu dali soglasje k zadolžitvi Komunale Trebnje za gradnjo poslovno-logističnega centra, ki ga nameravajo zgraditi do aprila naslednje leto.

