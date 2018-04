Kulturni dan: Bodi v centru

13.4.2018 | 12:10

Dobova - Učenci OŠ dr. Jožeta Toporišiča smo imeli v okviru Unesco šole kulturni dan Bodi v centru. To je naš projekt, ki ga izvedemo vsako leto, v ospredje pa postavimo počutje nas, učencev. Glavna nit in zaveza tega projekta je: »Imel se bom rad! Do sebe in drugih bom prijazen! Nikogar ne bom žalil! Nekomu bom pomagal! Dal bom vse od sebe! Ne bom obupal!« Bistvo projekta je, da smo učenci v centru, kadar imamo sami sebe radi in se sprejemamo ter kadar imamo druge radi in jih sprejemamo, takšne kot so. Kulturni dan smo letos izpeljali tako, da smo bili učenci razdeljeni v več delavnic. Izhodišče za vse delavnice je bila vsebina Malega princa.

Vsi učenci smo najprej pogledali animirani film Mali princ, nato pa smo z delom nadaljevali po razredih in skupinah. Učenci prve triade smo ustvarjali in pisali misli na temo hvaležnosti, sodelovanja in prijateljstva. Vse misli smo zbrali in napisali na zelene listke ter tako oblikovali drevo z listi – mislimi, ki krasi naš hodnik.

Učenci 4. in 5. razreda smo po ogledu risali prizore iz filma. Vsak je predstavil svojo risbo. Izdelali smo tudi plakata o pogumu in sočutju. Ugotovili smo, da je nauk risanega filma Mali princ: »Ljudje, ki te imajo radi, te nikoli ne zapustijo!«

Učenci od 6. do 9. razreda smo so pogovarjali o različnih vrednotah, ki jih omenja Mali princ. Na določno vrednoto smo naredili tudi plakate. Učenci 6. razreda smo se pogovarjali o miru in razmišljali o tem, kaj je za nas sreča in kje se ta kaže v risanem filmu. Bili smo razdeljeni v skupine. Nekateri učenci so izdelovali plakat, nekateri so barvali mandale, nekateri pa so pisali misli o miru in sestavljali pesem o sreči. Vse, kar smo ustvarili, smo nalepili na plakat.

Na delavnicah 7. razreda sta bili v ospredju temi sodelovanje in skromnost. Delali smo z nalogami, ki so bile vezane na dve besedili o sodelovanju. Nato smo začeli pripravljati plakat. Pisali smo misli o tem in jih nalepili na plakat. Naučili smo se, kako pomembno je sodelovanje v skupini. Pogovarjali smo se tudi o tem, kaj pomeni biti skromen. Skromnost se namreč ne nanaša samo na materialni svet. Ugotovili smo, na podlagi zgodbe o G. Washingtonu, da je skromen lahko tudi človek, ki je kljub svojemu visokemu položaju pripravljen pomagati ljudem in poprijeti za vsakršno delo.

Polovica učencev 8. razreda se je ukvarjala s hvaležnostjo. Sami smo napisali misli o hvaležnosti in jih nalepili na plakat, ki je ponazarjal planet. Pogoj, da nekdo pride na naš planet hvaležnosti je, da mora poznati čudežno besedo hvala in začutiti iskreno hvaležnost. Druga polovica učencev pa smo se pogovarjali o strpnosti. Ozavestili smo, da si strpen takrat, ko si ljubezniv, dober prijatelji, spoštljiv, sočuten in prijazen.

Učenci 9. a razreda smo se pogovarjali o tem, kaj ljubezen sploh je, o ljubezni do samega sebe in do drugih. Najpomembneje je, da imamo radi sebe, ker potem imamo lahko radi tudi druge. Izdelali smo pisane srčke in jih nalepili na naš plakat, ki smo ga poimenovali planet ljubezni. Učenci 9. b razreda pa smo imeli nalogo, da izdelamo plakat o nesebičnosti. Govorili smo o razliki med sebičnostjo in nesebičnostjo, v zvezi s tem smo naredili nekaj vaj in se šli socialne igre.

Ko smo končali z delavnicami, smo imeli vsi učenci v jedilnici skupen zaključek. Sledila je predstavitev plakatov. Predstavitev je potekala tako, da Mali Princ in deček raziskujeta planete. Planeti so bili plakati, ki so bili vezani na vrednote, o katerih smo se ta dan pogovarjali. Dečka, ki je prišel do vsakega planeta, je zanimalo, kaj mora storiti, da lahko pride na določen planet.

Animirani film Mali princ je bil zanimiv in poučen. Med drugim smo spoznali, da odrasli hitro pozabijo, kaj pomeni biti otrok in da naj bi bili otroci tudi igrivi in veseli. Kulturni dan nam je bil zelo všeč, saj smo se veliko pogovarjali o različnih vrednotah in o njih zapisali misli ali naša razmišljanja.

Julija Slaček Pavuna in Pina Rožman, 4. a, Maša Zorič in Nives Kos Fijolič, 6. a, Ian Šavrič in Tim Križanić, 7. a, Urša Nakni in Taj Klemenčič, 8. a, Nastja Dujakovič, 9. a, Lina Bertol, 9. b, OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova

Foto: Krešimir Jovanović

