Vlomilci ne poznajo počitka

13.4.2018 | 14:40

Sinoči, med 20. in 21. uro, ko so bili stanovalci odsotni, je v Logu pri Sevnici nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Policisti okoliščine še preiskujejo, po prvih ugotovitvah pa naj bi storilec odnesel denar in dokumente.

V avtu vozil ilegalca s Kosovega

Brežiški policisti so ponoči med opravljanjem nalog varovanja državne meje pri Drnovem ustavili voznika avtomobila BMW X5 britanskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da je voznik, 52-letni državljan Velike Britanije, v vozilu prevažal 40-letnega državljana Kosova, ki je pred tem nezakonito prestopil državno mejo. Državljanu Velike Britanije so odvzeli prostost in ga pridržali. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države.

Znova plavali čez Kolpo

Nekaj po 14. uri so policisti v Prelokah izsledili in prijeli pet državljanov Alžirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo na način, da so preplavali reko Kolpo. V Vukovcih pa prijeli državljana Maroka, ki je nezakonito prestopil državno mejo. Tujci so zaprosili za mednarodno zaščito in so jih po zaključenih policijskih postopkih odpeljani v azilni dom.

Padel z gradbenega odra

Poročali smo že o delovni nesreči v Krškem. Kot so danes sporočili iz Policijske uprave Novo mesto, so bili policisti Policijske postaje Krško o tem obveščeni nekaj pred 13. uro. 60-letni delavec je pri opravljanju gradbenih del padel z gradbenega odra, z višine 16 metrov. Hudo poškodovanega moškega so reševalci odpeljali v UKC Ljubljana. Policisti okoliščine še preiskujejo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo. O nesreči so obvestili tudi preiskovalnega sodnika, okrožnega državnega tožilca in pristojnega inšpektorja za delo.

Poškodoval se je pri raztovarjanju profilov

O nesreči pri deli poročajo tudi iz Policijske uprave Ljubljana. Ta se je pripetila na gradbišču podjetja v Kočevju. Policisti so ugotovili, da se je 26-letni delavec huje poškodoval po roki pri raztovarjanju profilov iz tovornega vozila. Policisti bodo o ugotovitvah napisali poročilo na tožilstvo, dogodek nima znakov kaznivega dejanja.

