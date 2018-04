Igraj kolce, že petintridesetič!

13.4.2018 | 16:00

Petelinček je na goro šel v izvedbi otroške folklorne skupineDragatuš (Foto: B. D. G.)

Črnomelj - Včeraj je v Črnomlju nastopilo kar 360 mladih folklornikov, od tistih najmlajših, ki so komaj pošteno shodilI, do najstnikov, ki so člani starejši otroških folklornih skupin.

Črnomaljska izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti je že 35. območno srečanje otroških folklornih skupin Bele krajine, ki poteka pod imenom Igraj kolce, zaradi velikega števila skupin razdelila kar v dva dela.

Na prvem, ob 16. uri, se je predstavilo osem najmlajših skupin, ki so predstavile odrske postavitve različnih otroških in pastirskih iger, izštevank, pesmi in plesov. Ob 18. uri je sledil nastop še šestih skupin. iz Vinice sta prišli otroška in mladinska folklorna skupina (FS) KUD Oton Župančič, iz Črnomlja otroška FS OŠ Loka in starejša FS OŠ Mirana Jarca ter iz Metlike starejša otroška FS Ivan Navratil in starejša otroška FS OŠ Metlika.

Območno revijo v kulturnem domu v Črnomlju je povezovala Eva Starašinič, s strokovnim očesom pa je nastope mladih spremljala Aleksandra Petrovič.

Na paši, predstavitev Sončkov iz folklornega krožka semiške osnovne šole (Foto: B. D. G.)

B. D. G.

