Jablane bodo sevniška voščenka

13.4.2018 | 17:30

Direktor Sadjarstva Blanca Jože Ratajc je napovedal, da bo podjetje sadilo med drugim tudi jagode in orehe. (Foto: M. L.)

Ivanu Kozoletu je Jože Ratajc izrekel posebno dobrodošlico. (Levo župan Srečko Ocvirk. (Foto: M. L.)

Blanca - Danes so v sadovnjaku Sadjarstva Blanca na Blanci pripravili slovesnost ob zasaditvi nasada jablan sorte sevniška voščenka. Gre za starejši nasad, ki ga bodo precepili s cepiči druge sorte, in sicer je sevniške voščenke.

Tako je Stanislav Tojnko danes oblikoval prvi cepič sevniške voščenke. (Foto: M. L.)

Zbrane so nagovorili med drugimi direktor Sadjarstva Blanca Jože Ratajc, sevniški župan Srečko Ocvirk in Stanislav Tojnko z mariborske fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede. Dogodka so se udeležili med drugimi tudi Janez Hribar iz ljubljanske biotehniške fakultete, predstavnik krškega podjetja Evrosad njegov ustanovitelj Ivan Kozole, predsednik krajevne skupnosti Blanca Marjan Ločičnik, ravnatelj blanške osnovne šole Vincenc Frece in poslanec Tomaž Lisec.

Prvih nekaj dreves so cepili prav na današnjem dogodku, in sicer so po eno drevo cepili Stanislav Tojnko, Ivan Kozole in Srečko Ocvirk. Sadjarstvo Blanca je gostom podelilo nekaj sadik sevniške voščenke,

Da imajo sadjarstvo radi na Blanci tudi najmlajši, so z nastopom pokazali učenci tukajšnje osnovne šole. Članice aktiva žena Blanca so svojo pripadnost potrdile s prigrizkom in pijačo, s katerimi so postregle zbrane.

Dogodek je vodila in povezovala Tanja Žibert.

M. L.

Galerija