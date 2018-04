Za konec v čudoviti svet Indijancev

14.4.2018 | 15:00

Otoški gledališki abonma so zaključili s predstavo Indijančica Oranžni Žarek. (Foto: Mladinski center Brežice)

Utrinek s predstave Čarobna Vilalandija

Brežice - V Mladinskem centru Brežice so gostili gledališče KU-KUC s predstavo Indijančica Oranžni žarek, ki je bila tudi zadnja v nizu predstav otroškega abonmaja 2017/2018.

Kot so sporočili iz mladinskega centra, jih je v letošnji sezoni obiskalo 600 gledalcev, ki so si ogledali štiri različne predstave. Odprli so jo novembra s predstavo Čarobna Vilalandija v izvedbi Miškinega gledališča, januarja jim je Družinsko gledališče Kolenc zaigralo vsem znano pravljico Frana Levstika Kdo je napravil Vidku srajčico, na Dan žena pa je Gledališče MalihVelikih poučilo otroke o pomenu prijaznosti in dobrote skozi zgodbo Petra Klepca.

»Zaključek abonmajske sezone vsekakor ne pomeni, da s predstavami in dogodki za otroke zaključujemo. Za otroke namreč že pripravljamo pester program dogodkov, ki jih bomo izvedli v okviru Festivala Brežice, moje mesto in Mestne promenade Brežice,« so še dodali v sporočilu za javnost.

M. Ž., Foto: Mladinski center Brežice

Galerija