FOTO: Kako praznujemo obletnice in jubileje

14.4.2018 | 12:00

Zmagovalna ekipa med srednješolci

in v kategoriji višjih strokovnih šol.

Novo mesto - Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) je v sodelovanju z Grmom Novo mesto – centrom biotehnike in turizma včeraj pripravila že 20. državno tekmovanje Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije. Za jubilejno tekmovanje so razpisali tudi temu primerno temo – Obletnice in jubileji.

Tako na osebni kot skupinski ravni so to priložnosti, ki jih kot večino družabnih priložnosti v veliki meri zaznamuje najrazličnejša kulinarika, pogosto pospremljena s številnimi oblikami zabave. Kako so se praznovanja različnih obletnic in jubilejev na najrazličnejših področjih Slovenije spreminjala skozi čas, kako so se razlikovala glede na to, ali je šlo za osebne ali skupinske praznike, za praznovanja meščanov ali prebivalcev podeželja, za priložnosti društvenega srečevanja ali srečevanja rodbin … to so teme in vprašanja, ki se jim v jubilejnem letu tekmovanja s svojo kulinariko posvetili mladi raziskovalci in njihovi mentorji, so pojasnili v ZOTKS.

Predstavilo se je sedem skupin, štiri v kategoriji srednjih šol in tri v kategoriji višjih strokovnih šol, pod drobnogled pa so vzeli praznovanje dneva 40 mučenikov na Dolenjskem, dogajanje ob poroki in obletnicah poroke na območju Radencev in Kuzme, praznovanje Abrahama v Prekmurju, kakšna so bila pričakovanja ob prestopu v polnoletnost, spremembe v načinu praznovanj in pogostitev v gostinskih lokalih v Soški dolini in dogajanje ob pomembnejših praznikih na Štajerskem. Ob jubileju tekmovanja so pripravili še strokovno predavanje Vlaste Grašek z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o slovenskih zaščitenih kmetijskih pridelkih in živilih.

Med srednjimi šolami je prvo mesto osvojila naloga z naslovom Novim odgovornostim naproti Denisa Budačkega, Nine Jereb in Ines Rupnik, dijakov Srednje šole za gostinstvo in turizem Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma, med višjimi strokovnimi šolami pa naloga Obletnice in jubileji, ki so jo izdelali Jure Dretnik, Tomaž Hohkraut in Erazem Ocvirk iz Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor, sicer pa sta tudi preostali dve nalogi v tej kategoriji prišli iz te šole.

Omenjeno tekmovanje je namenjeno mladim raziskovalcem kmetijskih, živilskih, gostinskih in turističnih ter biotehniških srednjih in višjih strokovnih šol Slovenije. Z njim pa, kot so dejali na ZOTKS, želijo dvigniti priljubljenost etnoloških in kulinaričnih značilnosti slovenskega podeželja, odkriti za etnologijo in kulinariko nadarjene dijake ter jih spodbuditi k poglabljanju znanja in raziskovalni dejavnosti na tem področju.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

