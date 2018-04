Zagorel smetnjak

14.4.2018 | 08:00

Foto: arhiv DL, S. G.

Sinoči ob 22.33 je v ulici Brezje v Novem mestu zagorela vsebina zabojnika za smeti. Gasilci GRC Novo mesto so požar pogasili, so sporočili z novomeške izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje.

R. N.