Novomeščani, Dobovčani in Trebanjci zmagali

14.4.2018 | 08:45

Novomeščani so v ligi za prvaka zabeležili drugo zmago.

Novo mesto - Rokometaši Novega mesta so včeraj zabeležili drugo zmago v končnici za prvaka. Po zmagoslavju nad Velenjčani, so včeraj doma s 36:35 premagali še Škofljeločane, s katerimi imajo sedaj enako število točk na lestvici državnega prvenstva. V ligi za obstanek so se zmage veselili tudi Dobovčani, ki so bili boljši od Maribora, Trebanjci pa so premagali Jeruzalem Ormož.

Novomeščani so tekmo dobro začeli in po petih minutah igre vodili s 4:1. V vratih so imeli tudi razpoloženega vratarja Aleksandra Tomića, ki je imel precej zaslug, da so domači rokometaši na odmor odšli s prednostjo dveh zadetkov (16:14). Tudi v nadaljevanju srečanja so imeli krkaši vseskozi pobudo in dobri dve minuti pred koncem po zadetku Davida Didovića je bilo na semaforju 35:32. Zdelo se je, da je tekma odločena, a borbeni tekmeci iz Škofje Loke so se jim približali le na gol zaostanka. V izenačeni končnici je gol odločitve znova dosegel Didović, Gorenjcem pa je za popoln preobrat zmanjkalo časa.

Jernej Papež, ki je dosegel kar 12 zadetkov je po tekmi za spletno stran kluba dejal: »Loka je bila vedno neugoden nasprotnik. Mislim, da jih že več kot dve leti nismo premagali in danes je bila motivacija na višku. Vesel sem, da smo zmagali.«

Izidi, končnica, 5. krog:

- skupina od 1. do 6. mesta:

- včeraj:

Krka - Urbanscape Loka 36:35 (16:14)

- nedelja, 15. april:

19.00 Koper 2013 - Riko Ribnica

- sreda, 9. maj:

19.00 Gorenje Velenje - Celje Pivovarna Laško

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 3 2 1 0 91:78 36 (31)

2. Riko Ribnica 4 2 1 1 107:97 36 (31)

3. Gorenje Velenje 3 0 0 3 84:94 31 (31)

4. Koper 2013 3 3 0 0 83:70 29 (23)

5. Urbanscape Loka 4 1 0 3 106:118 25 (23)

6. Krka 5 2 0 3 149:163 25 (21)

- skupina od 7. do 12. mesta:

- včeraj:

Dobova - Maribor Branik 28:27 (13:13)

Trimo Trebnje - Jeruzalem Ormož 39:26 (17:10)

- sobota, 21. april:

19.00 Herz Šmartno - LL Grosist Slovan

- lestvica:

1. Maribor Branik 5 3 0 2 144:324 24 (18)

2. Jeruzalem Ormož 5 2 1 2 148:160 24 (19)

3. Trimo Trebnje 4 1 0 3 121:113 20 (18)

4. Dobova 4 3 0 1 124:107 17 (11)

5. LL Grosist Slovan 4 2 1 1 99:96 13 (8)

6. Herz Šmartno 4 1 0 3 111:139 10 (8)

R. N., Foto: Danilo Kesič

