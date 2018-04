FOTO: Novi kralj cvička Jernej Martinčič - krona ostaja v Šentjerneju

14.4.2018 | 09:30

Jernej Martinčič, novi kralj cvička, na zdravje!

Šmalčja vas pri Šentjerneju - Tridnevno ocenjevanje vin na Tednu cvička 2018 je bilo včeraj končano in že je znan novic kralj cvička - to je postal Jernej Martinčič iz Šmalčje vasi pri Šentjerneju, ki je prejel najvišjo oceno cvička in sicer 16,23.

Dva kralja - dosedanji Gregor Štemberger čestita novemu Jerneju Martinčiču.

»Vesel sem in srečen. Čeprav smo na Tednih cvička že prejeli tudi zlata priznanje, to najvišje - kralj cvička - pomeni potrditev prave poti in dela, usmeritve, razmišljanja in celotnega angažmaja naše družine v vinarsko-vinski branži,« je sinoči, ko se je na Martinčičevi domačiji ob čestitki zbrala druščina šentjernejskih vinogradnikov in ostalih prijateljev iz Zveze društev vinogradnikov Dolenjske dejal Jernej Martinčič, 42-letni univ. dipl. ing. agronomije, ki že 13-leto vodi družinsko podjetje Martinčič d.o.o. ter tako nadaljuje več kot stoletno vinogradniško in trsničarsko tradicijo svojih dedov.

Jernej in žena Jožica, vesela med sodi.

ŽE OČE NAJBOLJŠA VINA

Najboljša vina je prideloval že njegov oče Franc, ki je kar nekajkrat imel najvišje ocenjen cviček, a takrat še niso podeljevali naziva kralj cvička, kot to počno zadnjih 26 let. Tako je prvi v družini kralj cvička postal sin Jernej.

Zadovoljen je, da je cviček postal specialno dolenjsko vino, »za katerega že dolgo vemo, da je zdravo, a zdaj je tudi modno,« pove novi kralj cvička.

Vsi zbrani sinoči na Martinčičevi domačiji v Šmalčji vasi.

Martinčičevi obdelujejo pet hektarov svojih vinogradov in vinskih goricah: Vrbovci, Rakovnik, Vinji vrh in Hrib in imajo skupaj zasajenih preko 30 tisoč trt, največ za cviček, pridelujejo pa tudi izvrstna druga vina: modro frankinjo, ter bele sorte, pa predikate. Letno pridelajo okrog 100 tisoč litrov vina, in sicer vsa predelava grozdja poteka v domači kleti v Šmalčji vasi.

Seveda pri delu pomaga vsa družina, tako oče Franc in mama Marija, kot novi rod, Jernej z ženo Jožico in štirimi hčerkami. Podjetje ima tri zaposlene ter 18 delavcev po pogodbi. Svoja vina prodajajo doma, po gostilnah širom po Sloveniji, kjer jih sami tedensko dostavljajo, pa tudi v tujini: Avstriji, Nemčiji, Ameriki.

Oče Franc Martinčič, Gregor Štemberger in Dragica Ribič, Anica Kos in Jernej Martinčič.

Vesela druščina za mizo.

KRONA OSTAJA V ŠENTJERNEJU

V Šentjerneju so zelo ponosni, da so kraja cvička ohranili doma in to prav letos, ko konec maja gostijo 21. teden cvička oz. dolenjsko cvičkarijo. Na Martinčičevi domačiji tako sinoči ni manjkal lanski kralj cvička Gregor Štemberger iz Šentjerneja, ki je novemu kralju iz srca čestital in prinesel svojo penino ter mu zaželel vse dobro, ravno tako še aktualna cvičkova princesa Dragica Ribič. Darilo so mu izročili tudi šentjernejski vinogradniki z Jurijem Krštincem na čelu, ki je dejal: »Krona ostaja doma, teden cvička je v Šentjerneju!«

Darko Bambič iz šentjernejskega društva vinogradnikov je Jerneju in ženi Jožici podelil še vrsto društvenih priznanj za izvrstna vina. Novemu kralju cvička je prišla čestitat tudi Anica Kos iz Šentjerneja, ki je naziv kraljica cvička prejela kar trikrat in je ena izmed treh Šentjernejčanov s tem nazivom.

Zbrani so se ob domačih dobrotah in izvrstnem cvičku Martinčičevih še radi zadržali in se veselili ter bili enotnega mnenja - nagrada je tudi letos prišla v prave roke, Martinčičev cviček je res najboljši!

Besedilo in foto: L. Markelj

