Dirka po Sloveniji bo ob jubileju ponudila petdnevni spektakel

14.4.2018 | 10:45

Lani je na cilju zadnje etape Dirke po Sloveniji na novomeškem Glavnem trgu Sam Bennett takole ugnal Marka Cavendisha. Tudi letos bo zaključek dirke v Novem mestu, a zaradi prenove Glavnega trga na Seidlovi cesti. (Foto: I. V., arhiv DL)

Bogdan Fink (Foto: B. B., arhiv DL)

Ljubljana, Novo mesto - Dirka po Sloveniji letos praznuje jubilej, kajti na sporedu bo že 25. izvedba mednarodne kolesarske dirke, ki bo postregla s petdnevnim kolesarskim spektaklom. Prireditelji dirke, novomeški kolesarski klub Adria Mobil, je včeraj v Ljubljani skupaj s partnerji in pokrovitelji predstavili etape in zakulisje največje kolesarske dirke pri nas, ki bo začela 13. junija v Lendavi, končala pa 17. junija v Novem mestu.

Na dirki bo nastopilo 21 ekip, od tega rekordnih sedem iz svetovne serije. Prihaja Bora Hansgrohe z lanskim zmagovalcem Rafalom Majko, Katjuša z Marcelom Kittlom, Bahrain-Merida z Matejem Mohoričem, LottoNL-Jumbo s Primožem Rogličem, Dimension Data z Markom Cavendishem, Mitchelton-Scott z Luko Mezgecem in Calebom Ewanom ter EF Education Cannondale. Direktor dirke Bogdan Fink je za STA dejal, da je celo možnost, da bi se na startu v dresu ekipe Bora pojavil slovaški zvezdnik, trikratni svetovni prvak Peter Sagan.

Uvodna etapa bo potekala med Lendavo in Mursko Soboto, druga med Mariborom in Rogaško Slatino, tretja med Slovenskimi Konjicami in Celjem, četrta med Ljubljano in Kamnikom, peta pa med Trebnjem in Novim mestom. Tako kot lani bo tudi letos prenos dirke po Eurosportu in tudi na RTV Slovenija.

Fink je na predstavitvi dirke razkril, da bo prva etapa prečkala slovensko mejo z Madžarsko, po njegovem mnenju pa bo prvi resen preizkus za kandidate za končno zmago tretja etapa, ki jih bo popeljala čez Celjsko kočo in na Celjski grad, že naslednji dan pa sledi kraljevska etapa, ki bo trasa speljana po vrhovih v okolici Kamnika, poroča STA. Vse skupaj kolesarje čaka 664 kilometrov.

R. N.

Komentarji (1) 1h nazaj Oceni Leon Šuštaršič ...zaključek pred velodromom