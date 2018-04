Odbojkarji skozi šivankino uho v dodatne kvalifikacije

14.4.2018 | 12:15

Novo mesto - Odbojkarji novomeške Krke so sinočnjo tekmo s Črnučami sicer izgubili, a so se z osvojeno točko v zadnjem krogu letošnjega prvenstva v zeleni skupini prebili na predzadnje mesto, tako da bo o njihovem dokončnem obstanku v prvi ligi odločal dodatni obračun z drugouvrščeno ekipo druge lige ravenskim Fužinarjem.

Obe tekmi v zeleni skupini drugega dela prve slovenske odbojkarske lige sta se sinoči začeli ob istem času. Novomeščani so, da bi na predzadnjem mestu prehiteli novogoriški Gen-i Volley, morali osvojiti točko več, saj bi v primeru enakega števila točk ob koncu prvenstva zaradi slabše razlike osvojili zadnje mesto, ki pomeni neposreden izpad. Zavedajoč se pomembnosti srečanja so začeli silovito in prvi niz po pravi drami dobili na razliko z 28:26, drugega pa nekoliko lažje s 25:22. V tretjem nizu so imeli priložnost priti do gladke zmage, a so v zaključku s štirimi lastnimi napakami niz podarili gostom, kar pa v nobenem primeru še ni bilo odločilno. V četrtem nizu sta bili moštvi poravnani vse do dvajsete točke, potem pa so gostje iz Ljubljane izkoristili napake domačih in izid v nizih izenačili na 2:2. Tedaj pa je iz Nove Gorice že prišla vest o porazu Gen-i proti Triglavu z 1:3, kar je pomenilo, da so si že zagotovili tako želeno predzadnje mesto. Tekme je bilo s tem praktično konec, saj sta trenerja v petem nizu dala priložnost mladim s klopi, niz in končna zmaga pa je pripadla Ljubljančanom.

Po tekmi je zadovoljni kapetan novomeškega moštva Martin Kosmina dejal: »Dva niza smo odigrali zelo dobro, nato pa je bil opazen padec v koncentraciji. Na srečo nam je šel na roko izid druge tekme, tako da nam je na koncu uspelo osvojiti tako želeno točko več od Novogoričanov in si s tem zagotoviti dodatne kvalifikacije za obstanek v prvi ligi.«

I. V.